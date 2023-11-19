Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що росіяни у будь-якому випадку не в змозі здійснювати пуски.
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Погода впливає на флот та авіацію
Наразі Військово-морські Сили не фіксують жодних російських кораблів у морі – в першу чергу через негоду. Близько доби сильно штормить, зафіксовано сильний вітер. Тому ворог не ризикує виводити свої судна. Ба більше, навіть якщо російські кораблі ризикнуть вийти у море, то вони нічого не зможуть зробити.
Застосування самих систем озброєння неможливе. Там, корвети досить стійки до подібних погодних умов, але системи озброєння розраховані на трошки інші умови використання,
– розповів Плетенчук.
Також росіяни мають певні проблеми й з застосуванням авіації у цьому регіоні. Сильні пориви вітру заважають літакам. Однак попри це, авіація зберігає свою активність над Чорним Морем, що є проблемою для України.
Ситуація у Чорному морі
- Росіяни перекинули свої кораблі до Новоросійська, однак там вони не можуть завантажувати "Калібри". Таким чином окупанти не мають змоги запускати ракети з акваторії Чорного моря.
- Росія фактично перейшла в оборону в морі після збитків, які вона зазнала після початку повномасштабного вторгнення. У ВМС повідомили, що Україна знищила 15 російських кораблів Чорноморського флоту Росії та ще 12 пошкодила. Далеко не все це є результатом роботи дронів.
- Україна має змінити тактику, оскільки те, що діяло рік тому, вже не діє зараз. Ворог також навчається. Війну на морі можна виграти тільки за допомогою нових рішень, які необхідно реалізувати якомога швидше