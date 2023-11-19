Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що росіяни у будь-якому випадку не в змозі здійснювати пуски.

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Погода впливає на флот та авіацію

Наразі Військово-морські Сили не фіксують жодних російських кораблів у морі – в першу чергу через негоду. Близько доби сильно штормить, зафіксовано сильний вітер. Тому ворог не ризикує виводити свої судна. Ба більше, навіть якщо російські кораблі ризикнуть вийти у море, то вони нічого не зможуть зробити.

Застосування самих систем озброєння неможливе. Там, корвети досить стійки до подібних погодних умов, але системи озброєння розраховані на трошки інші умови використання,

– розповів Плетенчук.

Також росіяни мають певні проблеми й з застосуванням авіації у цьому регіоні. Сильні пориви вітру заважають літакам. Однак попри це, авіація зберігає свою активність над Чорним Морем, що є проблемою для України.

Ситуація у Чорному морі