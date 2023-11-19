Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что россияне в любом случае не в состоянии совершать пуски.

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Погода влияет на флот и авиацию

В настоящее время Военно-морские Силы не фиксируют никаких российских кораблей в море – в первую очередь из-за непогоды. Около суток сильно штормит, зафиксирован сильный ветер. Поэтому враг не рискует выводить свои судна. Более того, даже если российские корабли рискнут выйти в море, то они ничего не смогут сделать.

Применение самих систем вооружения невозможно. Там корветы достаточно устойчивы к подобным погодным условиям, но системы вооружения рассчитаны на немного другие условия использования,

– рассказал Плетенчук.

Также у россиян есть определенные проблемы и с применением авиации в этом регионе. Сильные порывы ветра мешают самолетам. Однако, несмотря на это, авиация сохраняет свою активность над Черным Морем, что является проблемой для Украины.

Ситуация в Черном море