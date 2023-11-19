Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что россияне в любом случае не в состоянии совершать пуски.
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Погода влияет на флот и авиацию
В настоящее время Военно-морские Силы не фиксируют никаких российских кораблей в море – в первую очередь из-за непогоды. Около суток сильно штормит, зафиксирован сильный ветер. Поэтому враг не рискует выводить свои судна. Более того, даже если российские корабли рискнут выйти в море, то они ничего не смогут сделать.
Применение самих систем вооружения невозможно. Там корветы достаточно устойчивы к подобным погодным условиям, но системы вооружения рассчитаны на немного другие условия использования,
– рассказал Плетенчук.
Также у россиян есть определенные проблемы и с применением авиации в этом регионе. Сильные порывы ветра мешают самолетам. Однако, несмотря на это, авиация сохраняет свою активность над Черным Морем, что является проблемой для Украины.
Ситуация в Черном море
- Россияне перебросили свои корабли в Новороссийск, однако там они не могут загружать "Калибры". Таким образом, оккупанты не имеют возможности запускать ракеты из акватории Черного моря.
- Россия фактически перешла в оборону в море после ущерба, который она понесла после начала полномасштабного вторжения. В ВМС сообщили, что Украина уничтожила 15 российских кораблей Черноморского флота России и еще 12 повредило. Далеко не все это результат работы дронов.
- Украина должна изменить тактику, поскольку то, что действовало год назад, уже не действует сейчас. Враг тоже учится. Войну на море можно выиграть только с помощью новых решений, которые необходимо реализовать как можно скорее