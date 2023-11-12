Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неежпапа рассказал об атаках на Военно-морской флот России и объяснил, что Украине нужно для успеха.

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Старший инженер RAND Corporation Скотт Савиц рассказал, что во время войны Украина эффективно использовала беспилотные морские дроны и арсенал противокорабельных ракет большой дальности для ударов по российскому флоту. Это нанесло врагу существенный вред, несмотря на то, что наша страна не имеет значительного собственного флота, а также показала новые возможности ведения войны.

Однако Алексей Неижпапа в разговоре с журналистами отметил, что у России до сих пор есть преимущество в вооружении на море. По его словам, нашим защитникам не хватает линейных крейсеров, эсминцев, фрегатов и подлодок, которые есть у оккупантов. Кроме того, российские самолеты по-прежнему доминируют в небе над морем.

Что Украине нужно изменить

Неижпапа отметил, что Севастополь является его родным городом и он мечтает о дне, когда вернется на военно-морскую базу на полуострове. Однако для того, чтобы добиться успехов, нашей стране нужно изменить тактику, ведь враг тоже учится.

То, что мы делали год назад, уже не работает или работает не столь эффективно. Мы должны проявить гибкость и изменить нашу тактику,

– сказал офицер.

Командующий ВМС отметил, что на разработку и строительство военных кораблей уходят годы и еще больше времени на их обновление для решения новых задач. Но морские беспилотники усовершенствуются ежемесячно.

Украина должна не только внедрять инновации, но и быстро разворачивать новое оружие, ведь поскольку враг адаптируется к украинским ударам и укрепляет свою обороноспособность.

Противник тоже очень быстро учится и тоже делает свои выводы, противодействуя нашим действиям. Войну на море можно выиграть только с помощью новых решений, которые необходимо реализовать как можно скорее,

– заявил Неежпапа.

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