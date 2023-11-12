Силы обороны Юга сообщили, что оперативная ситуация в их зоне ответственности остается напряженной. В настоящее время в действиях оккупантов не выявлено признаков формирования наступательных группировок.

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Какая текущая ситуация на море

Силы обороны Юга заявили, что в Черном и Азовском морях Россия оставила по одному боевому кораблю из-за погодных условий.

В море сильный шторм. Враг оставил на боевом дежурстве 2 боевых корабля – по одному в Черном и Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования,

– говорится в сообщении.

Наши защитники призвали жителей южных областей не посещать полосу побережья из-за высокой минной опасности.

Погодные условия также осложнили доразведку боевой работы наших воинов. Однако уже точно известно, что за прошедшие сутки Силы обороны Юга ликвидировали 5 оккупантов, уничтожили 4 пушки и 2 единицы вражеской автомобильной техники, а также отправили на дно российскую лодку.

Что известно о ракетоносителях противника