Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что по состоянию на 6:12 9 ноября в Черном и Азовском морях остается значительно меньше суден, чем было накануне, пишет 24 Канал.

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Сколько вражеских суден в морях

По состоянию на сейчас (говорится о 6:12 9 ноября – 24 Канал) в Черном море осталось 3 единицы, в Азовском – одна продолжает освещение надводной обстановки. Все ракетоносители и большие десантные корабли – в пунктах базирования. Это говорит о том, что погода на нашей стороне,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, после атаки ВСУ по заводу в Крыму враги критически не изменили свое поведение. Ведь оккупанты:

продолжают держаться в том же районе, который пока считают себя условно безопасным;

прикрываются гражданским судоходством, потому что созданный ими искусственно для осмотров район накопления гражданских суден перед входом в Керченский пролив – фактически это подушка безопасности, которую себе создал Черноморский флот России от ударов морских дронов.

"То, что они (враги – 24 Канал) вывели надводные ракетоносители на боевое дежурство скорее обусловлено погодой – шторм немного утих и они решили немного побряцать оружием", – пояснила Гуменюк.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины отметила, что на дежурстве утром 8 ноября в Черном море находились три ракетоносителя, которые могли нести 24 ракеты типа "Калибр". Наталья Гуменюк объяснила, что с приближением холодов это неоднозначный намек на то, что есть угроза и энергетическому сектору.

Сколько суден враг держит в море

Военно-морские силы ВСУ рассказали, что по состоянию на 7:00 9 ноября:

в Черном море находятся 3 вражеских корабля;

в Азовском море – 1 вражеский корабль;

в Средиземном море – 1 вражеский корабль.

Носители крылатых ракет типа "Калибр" отсутствуют. За сутки, в интересах России, Керченским проливом прошли:

к Азовского моря – 21 судно, из них 4 – двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 22 судна, из них 1 – продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Более того, Кремль продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).



Ни одного вражеского ракетоносителя нет в море