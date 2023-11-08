Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, добавив, что такие ракеты как Taurus нужны Украине в любом количестве.
Важно Сложная ситуация: от чего зависит передача ракет Taurus Украине
Крылатых ракет много не бывает
Такое оружие, имеющее большую дальность поражения, может принципиально изменить ситуацию на фронте.
Тактико-технические характеристики Taurus позволяют доставать гораздо дальше, чем сейчас это осуществляют ракеты Storm Shadow. Но в целом, как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ, крылатых ракет много не бывает.
На сегодня мы видим результат французских ракет SCALP, благодаря которым был ликвидирован еще один носитель "Калибров" (российскому ракетоносителю "Аскольд" был нанесен удар – корабль полностью разбит – 24 Канал),
– подчеркнул Игнат.
Именно поэтому Россия теряет контроль Черного моря в части, касающейся надводных средств. Однако остаются воздушные средства, которые могут контролировать море с неба.
Как ракеты Taurus позволят ВСУ оказать серьезное влияние на ситуацию на фронте: смотрите видео
Ракеты Taurus позволяли бы наносить удары на серьезную глубину в тылу противника. А объектов во временно оккупированном Крыму достаточно много, в частности:
- несколько аэродромов, на которых базируется российская авиация;
- Крымский мост, однако, остается вопрос, будет ли рационально попадать по нему именно ракетами Taurus.
"Поскольку Россия использует против нас крылатые ракеты "Калибр", "Искандер-К", Х-101, ВСУ нужно также иметь такие средства, чтобы противодействовать", – подчеркнул Юрий Игнат.
Что известно о поставках Украине ракет Taurus
- В течение длительного времени обсуждается вопрос предоставления Германией дальнобойных ракет Taurus украинским военным. Однако этот процесс постоянно тормозится со стороны немецких чиновников.
- Так, западные СМИ сообщали, что против поставки немецких ракет Украине выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Он боится, что получение ВСУ ракет Taurus, может спровоцировать обострение конфликта между Германией и Россией. Поэтому в ближайших его планах нет предоставления Украине этого оружия.
- В то же время Шольц ищет компромисс, отмечая, что дальнобойные ракеты нашей стране Берлин сможет предоставить после того, как соответствующий шаг сделает Вашингтон.
- В то же время глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что согласно международному праву Украина может наносить удары по военным объектам на территории России. Для этого ВСУ могут применять, в частности, немецкое оружие, а также ракеты производства других стран.