Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, добавив, что такие ракеты как Taurus нужны Украине в любом количестве.

Важно Сложная ситуация: от чего зависит передача ракет Taurus Украине

Крылатых ракет много не бывает

Такое оружие, имеющее большую дальность поражения, может принципиально изменить ситуацию на фронте.

Тактико-технические характеристики Taurus позволяют доставать гораздо дальше, чем сейчас это осуществляют ракеты Storm Shadow. Но в целом, как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ, крылатых ракет много не бывает.

На сегодня мы видим результат французских ракет SCALP, благодаря которым был ликвидирован еще один носитель "Калибров" (российскому ракетоносителю "Аскольд" был нанесен удар – корабль полностью разбит – 24 Канал),

– подчеркнул Игнат.

Именно поэтому Россия теряет контроль Черного моря в части, касающейся надводных средств. Однако остаются воздушные средства, которые могут контролировать море с неба.

Важно! Украина 4 ноября нанесла удар ракетами SCALP по судостроительному заводу "Залов" в Керчи. В результате удара получил существенные повреждения корабль "Аскольд" проекта "Каракурт". Он даже еще не был введен в эксплуатацию. Судя по опубликованным фото, на которых изображен "Аскольд" после поражения, он непригоден к эксплуатации.

Как ракеты Taurus позволят ВСУ оказать серьезное влияние на ситуацию на фронте: смотрите видео

Ракеты Taurus позволяли бы наносить удары на серьезную глубину в тылу противника. А объектов во временно оккупированном Крыму достаточно много, в частности:

несколько аэродромов, на которых базируется российская авиация;

Крымский мост, однако, остается вопрос, будет ли рационально попадать по нему именно ракетами Taurus.

"Поскольку Россия использует против нас крылатые ракеты "Калибр", "Искандер-К", Х-101, ВСУ нужно также иметь такие средства, чтобы противодействовать", – подчеркнул Юрий Игнат.

Что известно о поставках Украине ракет Taurus