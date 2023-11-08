Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, додавши, що такі ракети як Taurus потрібні Україні у будь-якій кількості.
Важливо Складна ситуація: від чого залежить передача ракет Taurus Україні
Крилатих ракет багато не буває
Така зброя, що має велику дальність ураження, може принципово змінити ситуацію на фронті.
Тактико-технічні характеристики Taurus дозволяють діставати значно далі, ніж зараз це здійснюють ракети Storm Shadow. Та загалом, як зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ, крилатих ракет багато не буває.
На сьогодні ми бачимо результат французьких ракет SCALP, завдяки яким було ліквідовано ще один носій "Калібрів" (російському ракетоносію "Аскольд" було завдано удару, внаслідок якого корабель повністю розбитий – 24 Канал),
– наголосив Ігнат.
Саме тому Росія втрачає контроль Чорного моря у частині, що стосується надводних засобів. Однак залишаються повітряні засоби, які можуть контролювати море з неба.
Як ракети Taurus дозволять ЗСУ серйозно вплинути на ситуацію на фронті: дивіться відео
Ракети Taurus дозволяли б завдавати ударів на серйозну глибину в тилу противника. А об'єктів в тимчасово окупованому Криму доволі багато, зокрема:
- кілька аеродромів, на яких базується російська авіація;
- Кримський міст, проте залишається питання, чи буде раціонально влучати по ньому саме ракетами Taurus.
"Оскільки Росія використовує проти нас крилаті ракети "Калібр", "Іскандер-К", Х-101, ЗСУ потрібно теж мати такі засоби, щоб протидіяти", – підкреслив Юрій Ігнат.
Що відомо про постачання Україні ракет Taurus
- Протягом тривалого часу обговорюється питання надання Німеччиною далекобійних ракет Taurus українським військовим. Проте цей процес постійно гальмується з боку німецьких високопосадовців.
- Так, західні ЗМІ повідомляли, що проти постачання німецьких ракет Україні виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він боїться, що отримання ЗСУ ракет Taurus, може спровокувати загострення конфлікту між Німеччиною та Росією. Тому у найближчих його планах немає надання Україні цієї зброї.
- Водночас Шольц шукає компроміс, наголошуючи на тому, що далекобійні ракети нашій країні Берлін зможе надати після того, як відповідний крок зробить Вашингтон.
- Водночас очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає, що згідно з міжнародним правом Україна може завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Для цього ЗСУ можуть застосовувати зокрема німецьку зброю, а також ракети виробництва інших країн.