Крім того, деякі німецькі чиновники побоюються, що надання Україні Taurus призведе до прямої конфронтації Німеччини й Росії. Ба більше, вони вважають, що їм знадобляться німецькі технічні засоби для роботи проти ворогів на суходолі.

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Шольц блокує постачання Taurus в Україну

Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив постачання Taurus, але канцлер Олаф Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецький персонал повинен буде приїхати в Україну, щоб допомогти обслуговувати та керувати комплексною зброєю.

За словами німецьких посадовців, Шольц вважає, що переміщення військового персоналу в зону бойових дій потребуватиме голосування парламенту. Він також стурбований тим, що такий крок може глибше втягнути Німеччину в конфлікт, можливо, спричинивши пряму конфронтацію з Росією.

Однак такі меседжі ніяк не задовольняють німецьких політиків. Так, депутат від Партії зелених Антон Хофрайтер закликав канцлера діяти рішуче щодо надання зброї Україні.

Канцлер повинен припинити блокування доставлення Taurus. Вагання та технічні виправдання лише сприяють зміцненню віри Путіна в те, що він все ще може перемогти, і це лише продовжує війну,

– заявив депутат.

Зрештою речник канцлера Німеччини повідомив, що плану стосовно найближчого постачання ракет Taurus немає. Водночас він не виключив, що далекобійну зброю можуть поставити в Україну після того, як це зроблять Сполучені Штати.

"Подібні дебати передували рішенню Німеччини відправити в Україну танки німецького виробництва. Шольц погодився зробити це лише після того, як переконав президента Джо Байдена надіслати американські танки. Німеччина з того часу наполягала на постачанні нових типів зброї лише в тому випадку, якщо США також це роблять", – наголосив речник Шольца.

До того ж німецькі офіційні особи заявили, що якщо постачання Taurus буде схвалено, радіус дії ракети буде скорочений, щоб мінімізувати ризик його використання для удару по Росії. Тому незрозуміло, чи дозволить Берлін завдати ударів нашій армії по цілях в окупованому Криму.

Зрештою навіть якщо Taurus незабаром буде схвалено, Україні може знадобитися більше часу, щоб розгорнути цю зброю. Адже це пов'язано з тим, що український парк бойових літаків радянських часів мав би бути модернізований, щоб мати можливість нести ракету.

Зеленський говорив із Шольцом про Taurus