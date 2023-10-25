Однак кінцеве рішення про передачу Taurus ухвалюватиме канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Україна може й не побачити Taurus через низку певних причин.

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Чому Україна може не отримати Taurus

За соціологічним дослідженням, майже 50% німців не підтримують передавання Taurus Україні. Натомість близько 25% жителів Німеччини підтримують таку думку.

Цікаво! Мабуть, найважливішою особливістю Taurus є те, що ця ракета подібна до Storm Shadow та SCALP-EG, оскільки ці всі три ракети розроблялись в рамках спільного проєкту, і виробником усіх трьох є корпорація MBDA.

З іншим електоратом Шольцу прийдеться працювати. Поки він не виконає "домашню роботу", можемо Taurus і не побачити,

– зауважив військовий експерт.

Світан припустив, від чого залежить передача Taurus Україні: дивитися відео

Світан вважає, що в канцлера Німеччини є дозвіл від США про передачу ракет Taurus Україні. Тому наразі Олаф Шольц розв'язуватиме лише внутрішньополітичні розбіжності у Берліні.

Що відомо про передачу Taurus Україні