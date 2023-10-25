Однак кінцеве рішення про передачу Taurus ухвалюватиме канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Україна може й не побачити Taurus через низку певних причин.
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Чому Україна може не отримати Taurus
За соціологічним дослідженням, майже 50% німців не підтримують передавання Taurus Україні. Натомість близько 25% жителів Німеччини підтримують таку думку.
З іншим електоратом Шольцу прийдеться працювати. Поки він не виконає "домашню роботу", можемо Taurus і не побачити,
– зауважив військовий експерт.
Світан припустив, від чого залежить передача Taurus Україні: дивитися відео
Світан вважає, що в канцлера Німеччини є дозвіл від США про передачу ракет Taurus Україні. Тому наразі Олаф Шольц розв'язуватиме лише внутрішньополітичні розбіжності у Берліні.
Що відомо про передачу Taurus Україні
- Німецькі європарламентарі заявили, що підтримують передачу Україні Taurus та вважають, що Олаф Шольц блокує рішення про передачу цієї зброї. Райнхард Бутікофер наголосив, що інші політичні сили виступають за передачу далекобійних ракет Україні.
- У вересні в Німеччині назвали причину, яка ускладнює надання Taurus. За їхніми словами, мовиться про довготривалу підготовку українських військових та фахівців. Адже вони програмуватимуть цілі ракет.
- Нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер пояснив, що Берлін наразі не надаватиме Україні далекобійні ракети. За словами Єгера, "федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти".