Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що отримання Україною ракет ATACMS є колосальним кроком вперед.

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Допоможе в ліквідуванні авіації

Відомо, що США надали ракети модифікації ATACMS у комплектації M39, які можуть завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів. Це означає, що про ракети дальністю 300 кілометрів, наразі не йдеться.

Це хороший касетний боєприпас має у своїй комплектації 950 фугасно-уламкових субелементів M74. Для ударів по скупченню авіації чи іншої техніки він годиться неймовірно,

– наголосив військовий експерт.

Також ще має бути буферна зона завдання ударів – мінімум 15 – 20 кілометрів від лінії фронту, адже за такою зброєю ворог буде дуже пильно полювати. Отже, ATACMS зможе завдавати якісні удари орієнтовно на відстані до 100 кілометрів.

Військовий експерт порівняв можливості ракет ATACMS та Taurus: дивіться відео

Абсолютно різні ракети

Водночас Україна чекає на постачання з Німеччини далекобійних ракет Taurus, які теж мають підсилити ЗСУ фронті. Однак Берлін вагається.

Зверніть увагу! Канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку жовтня прокоментував позицію Німеччини щодо можливості постачання Україні ракет Taurus. За його словами, уряд країни поки не ухвалив остаточне рішення, адже докладає зусиль до того, щоб не допустити "ескалювання" війни Росії проти України.

Проте військовий експерт наголосив, що у ракет ATACMS та Taurus абсолютно інший спосіб застосування.

ATACMS – балістична ракета класу "поверхня – поверхня", її швидкість – 5400 кілометрів на годину – є дуже великою. До того ж пуски ATACMS, особливо у ночі, засікти дуже важко. Практично неможливо, і росіяни уполювати HIMARS – а саме з них запускаються ракети ATACMS – не можуть протягом майже року.

Такі ракети як Storm Shadow/SCALP-EG, а також Taurus запускаються з літаків. І це довга процедура.

Су-24, а це напевно головний їхній носій, це велика 20-метрова машина. У росіян достатньо навіть космічних засобів розвідки, щоб відстежувати зліт таких машин. І вони добре розуміють, якщо така машина піднялась, вона потенційно несе саме таку ракету,

– наголосив Черник.

До того ж перезаряджання тубусу ATACMS – це 15 – 20 хвилин. А для того, щоб поставити 2 ракети на крило, потрібен час. Потрібно додати до цього час на сам зліт, вихід на рубежі, запуск. І ця ракета має швидкість 1000 кілометрів на годину. І це абсолютно різні класи філософій застосування на практиці. А тому нам насправді потрібна балістика саме у режимі "поверхня – поверхня".

"А ракети Taurus нічого не змінять у стратегічному сенсі. Німці декларують, що мають їх у кількості 150. Якщо дадуть третину – це буде фантастика, у що персонально я не вірю", – наголосив Петро Черник.

Україна отримала ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про надання Україні ракет ATACMS