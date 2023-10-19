Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Канала, что получение Украиной ракет ATACMS является колоссальным шагом вперед.

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Поможет в ликвидировании авиации

Известно, что США предоставили ракеты модификации ATACMS в комплектации M39, которые могут наносить удары на расстоянии до 165 километров. Это означает, что о ракетах дальностью 300 километров речь пока не идет.

Этот хороший кассетный боеприпас имеет в своей комплектации 950 фугасно-обломочных субэлементов M74. Для ударов по скоплению авиации или другой техники он годится невероятно,

– подчеркнул военный эксперт.

Также еще предстоит буферная зона нанесения ударов – минимум 15 – 20 километров от линии фронта, ведь за таким оружием враг будет очень внимательно охотиться. Следовательно, ATACMS сможет наносить качественные удары ориентировочно. на расстоянии до 100 километров.

Военный эксперт сравнил возможности ракет ATACMS и Taurus: смотрите видео

Абсолютно разные ракеты

В то же время Украина ожидает поставок из Германии дальнобойных ракет. Taurus, которые тоже должны усилить ВСУ на фронте. Однако Берлин сомневается.

Обратите внимание! Канцлер Германии Олаф Шольц в начале октября прокомментировал позицию Германии по поводу возможности поставки Украине ракет Taurus. По его словам, правительство страны пока не принял окончательное решение, ведь прилагает усилия к тому, чтобы не допустить "эскалирования" войны России против Украины.

Однако военный эксперт отметил, что у ракет ATACMS и Taurus совершенно другой способ применения.

ATACMS – баллистическая ракета класса "поверхность – поверхность", ее скорость – 5400 километров в час – очень велика. К тому же пуски ATACMS, особенно в ночи, засечь очень тяжело. Практически невозможно, и россияне подстрелить HIMARS – а именно из них запускаются ракеты ATACMS – не могут в течение почти года.

Такие ракеты, как Storm Shadow/SCALP-EG, а также Taurus, запускаются с самолетов. И это долгая процедура.

Су-24, а это, наверное, главный их носитель, это большая 20-метровая машина. У россиян достаточно даже космических средств разведки, чтобы отслеживать взлет таких машин. И они хорошо понимают, если такая машина поднялась, она потенциально несет именно такую ракету.

– подчеркнул Черник.

К тому же перезаряжание тубуса ATACMS – это 15 – 20 минут. А для того, чтобы поставить 2 ракеты на крыло, нужно время. Надо добавить к этому времени на сам взлет, выход на рубеже, запуск. И у этой ракеты скорость 1000 километров в час. И это абсолютно разные классы философий применения на практике. А потому нам действительно нужна баллистика именно в режиме "поверхность - поверхность".

"А ракеты Taurus ничего не изменят в стратегическом смысле. Немцы декларируют, что их имеют в количестве 150. Если дадут треть – это будет фантастика, во что персонально я не верю", – подчеркнул Петр Черник.

Украина получила ATACMS / Инфографика 24 Канала

Что известно о предоставлении Украине ракет ATACMS