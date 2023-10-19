Если Украина получит ATACMS с большей дальностью, например до 300 километров, то это уменьшит боеспособность российской армии. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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"Если поставки будут своевременными, а также соответствующее количество, это действительно будет существенно влиять на ход событий. Даже старые модификации ATACMS доказали, что они крайне эффективны по уничтожению логистики оккупационной армии. Поэтому если их будет больше, если они будут более дальнобойные, к примеру , не 165, а 300 километров, это позволит существенно снизить боеспособность российской армии", – подчеркнул он.

Нужно, чтобы были сюрпризы

Михаил Подоляк отметил, что когда обсуждали визит Президента Украины Владимира Зеленского в США, то заявляли о положительных результатах. Впоследствии стало известно о предоставлении ракет ATACMS для Украины. Дело в том, что для россиян должны быть сюрпризы. Важно, чтобы враг не был готов к действиям ВСУ.

Эти результаты нужно умножать дальше. ATACMS должно быть больше. Не только ATACMS, а любых дальнобойных ракет. Дальность должна быть больше и использовать их нужно будет чаще. Тогда это существенно повлияет на ход событий. В этой войне очень важно уничтожить логистические возможности врага, потому что это существенно изменит его ресурсные балансы, у него не будет достаточно снарядов, систем РСЗО, возможности проводить ротации и так далее,

– подчеркнул чиновник.

Главное условие, при котором дальнобойные ракеты ATACMS изменят ход войны в Украине – это достаточное количество. Советник главы ОПУ отметил, что Украина использует западное вооружение исключительно по военным объектам России.

Обратите внимание! Полная версия интервью с советником главы ОПУ Михаилом Подоляком выйдет в 16 часов на ютубе 24 Канала.

Украина получила ATACMS: главное