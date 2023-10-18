Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга заявила, что США регулярно консультируются с Украиной по поводу того, что необходимо для обороны.

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США не раскрывают подробностей по поводу будущих поставок Украине

Синх отказалась комментировать вопрос о том, будут ли США предоставлять Украине ракеты ATACMS и дальше.

Мы регулярно консультируемся с украинцами по поводу того, что им нужно. Но я не собираюсь анонсировать ничего, что может быть включено в будущие пакеты,

– сказала она.

Отметим, что в Белом доме ранее подтвердили информацию, что Украина недавно предоставила дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 165 километров.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что украинские военные использовали ATACMS при ударе по российским аэродромам на оккупированных территориях в Луганске и Бердянске. А главнокомандующий Валерий Залужный даже показал видео пусков этих ракет.

Передачу ATACMS держали в секрете

Издание Politico сообщило, что решение о дальнобойных ракетах для Украины было принято еще 30 августа, а Киев получил их в рамках пакета военной помощи от 21 сентября. Однако поставка этих ракет держали в секрете, чтобы сохранить элемент неожиданности для России и страна-террорист не успела переместить склады техники за пределы, куда уходят ATACMS.

Однако издание отметило, что министр обороны США Ллойд Остин был против поставок, ссылаясь на ограниченные запасы таких ракет в США. Однако впоследствии он все же согласился на передачу только той версии ATACMS, которая имеет ограниченную дальность около 160 километров. Она оснащена кассетными боеприпасами, которые наносят максимальный ущерб незащищенным целям, например самолетам.