Активная дискуссия о предоставлении Украине ATACMS началась еще в июле 2023 года. В это время Джейк Салливан поручил рассмотреть варианты дополнительного вооружения. Речь шла о том, какое способно поражать необходимые цели в тылу российских захватчиков.

Обратите внимание Первые пуски: Залужный показал мощную работу ATACMS

Решение о дальнобойных ракетах для Украины было принято еще 30 августа. Украина получила их в рамках пакета военной помощи от 21 сентября.

В Politico объяснили, зачем новость так долго держали в тайне. Все потому, что хотели сберечь элемент неожиданности для России. Чтобы страна-террористка не успела переместить склады техники за пределы, куда попадают ATACMS.

Заметьте! Ранее Белый дом подтвердил, что Украина получила ATACMS с дальностью действия до 165 километров.

Как отреагировали в Украине

Владимир Зеленский заговорил об успешное применение ATACMS во время обращения 17 октября. Он поблагодарил США. Уже через несколько часов Валерий Залужный показал кадры работы дальнобойных ракет. В Офисе Президента заявили, что в войне России и Украины начинается новая глава.