Глава МИД отметил, что прошло меньше месяца, и весь мир увидел конкретные результаты. Оккупантам стало еще жарче.

Обратите внимание У Зеленского сказали, при каких условиях ATACMS кардинально изменят ход войны

Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе – это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, достигнутой в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября,

– подчеркнул Кулеба.

Он поблагодарил США и Джо Байдена за исполнение договоренностей.

Заметьте! К слову, в России из-за ATACMS – уже паника. Высказался даже Путин. Он попросил Байдена забрать дальнобойные ракеты и приезжать на чаепитие. "Гостеприимство" через край.

Почему об ATACMS долго молчали

Долгое время принятие судьбоносного решения держали в секрете. Ранее СМИ заявили, что США не объявляли о передаче Украине дальнобойных ракет для создания эффекта неожиданности для России. Решение было принято еще в конце августа, а получила ATACMS Украина в рамках нового пакета помощи от 21 сентября 2023 года.