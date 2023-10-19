О прибытии дальнобойных ракет в Украину в вечернем обращении 17 октября сообщил Владимир Зеленский. Следует отметить, что первыми о применение ATACMS узнали именно россияне – почувствовали на себе.

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Удивительное предложение от Путина

Во время своего визита в Пекин президент России дал пресс-конференцию. В ее ходе Владимир Путин заявил, что ракеты ATACMS вообще ничего не изменят на фронте и назвал решение по ошибке Соединенных штатов. Он интересовался, почему же Байден предоставил Украине ракеты и просил забрать их обратно.

Интересно, что на этот раз Владимир Путин был на удивление "гостеприимный". Он приглашал президента США вместо передачи ракет "начаивать" вместе с ним. Путин захотел, чтобы Байден взял с собой блины и приехал к нему в гости.

Зачем предоставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все остальное вооружение, садятся за блины и приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, то о чем мы говорим, зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос,

– истерически иронизировал Путин.

В конце своего ответа он добавил, что ему "смешно" и перешел к следующему вопросу.

Ответ Путина на вопросы о ракетах ATACMS: смотрите видео

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