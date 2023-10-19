О прибытии дальнобойных ракет в Украину в вечернем обращении 17 октября сообщил Владимир Зеленский. Следует отметить, что первыми о применение ATACMS узнали именно россияне – почувствовали на себе.
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Удивительное предложение от Путина
Во время своего визита в Пекин президент России дал пресс-конференцию. В ее ходе Владимир Путин заявил, что ракеты ATACMS вообще ничего не изменят на фронте и назвал решение по ошибке Соединенных штатов. Он интересовался, почему же Байден предоставил Украине ракеты и просил забрать их обратно.
Интересно, что на этот раз Владимир Путин был на удивление "гостеприимный". Он приглашал президента США вместо передачи ракет "начаивать" вместе с ним. Путин захотел, чтобы Байден взял с собой блины и приехал к нему в гости.
Зачем предоставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все остальное вооружение, садятся за блины и приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, то о чем мы говорим, зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос,
– истерически иронизировал Путин.
В конце своего ответа он добавил, что ему "смешно" и перешел к следующему вопросу.
Ответ Путина на вопросы о ракетах ATACMS: смотрите видео
Что еще наговорил Путин
- Владимиру Путину показалось, что Киев-де уже подумывает над тем, чтобы сесть с ним за стол переговоров. Он даже уже с старался хвалить украинскую сторону за несуществующие уступки.
- Российский президент во время той же конференции сообщил, что отныне Воздушно-космические силы России постоянно будут патрулировать пространство над Черным морем. В частности, в нейтральной зоне будут летать самолеты МиГ-31К, вооруженные дальнобойными ракетами "Кинжал".
- В Воздушных Силах Украины сообщили, что это кардинально ничего не изменит, однако тревоги могут раздаваться чаще. Пока сирены звучат при каждом взлете МиГ-31К – стоит отметить, что враг и так ежедневно патрулирует Черное море с других самолетов.