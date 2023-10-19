Про прибуття далекобійних ракет в Україну у вечірньому звернення 17 жовтня повідомив Володимир Зеленський. Варто зазначити, що першими про застосування ATACMS дізналися саме росіяни – відчули на собі.

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Дивна пропозиція від Путіна

Під час свого візиту до Пекіну президент Росії дав пресконференцію. У її ході Владімір Путін заявив, що ракети ATACMS взагалі нічого не змінять на фронті та назвав рішення помилкою Сполучених штатів. Він цікавився, чому ж це Байден надав Україні ракети і просив забрати їх назад.

Цікаво, що цього разу Владімір Путін був на диво "гостинний". Він запрошував президента США замість передачі ракет "почаювати" разом з ним. Путін захотів, щоб Байден взяв з собою млинці та приїхав до нього в гості.

Навіщо надавати ATACMS? Хай заберуть назад ATACMS, все інше озброєння, сідають за млинці і приїжджають до нас на чаювання. Якщо програна війна, то про що ми говоримо, навіщо ATACMS? Поставте їм це питання,

– істерично іронізував Путін.

Наприкінці своєї відповіді він додав, що йому "смішно" і перейшов до наступного питання.

Відповідь Путіна на питання про ракети ATACMS: дивіться відео

Що ще наговорив Путін