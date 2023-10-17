Президент Володимир Зеленський у зверненні 17 жовтня також підтвердив, зо Сили оборони почали використовувати ATACMS. Він подякував США за підтримку.

До теми Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала ATACMS

Залужний показав, як працюють ATACMS

Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео роботи українських захисників ракетами ATACMS.

ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги,

– наголосив Залужний у підписі до ролика.

Дивіться відео від Валерія Залужного

Варто зауважити, що за інформацією журналіста PAP Оскара Горжинського, Білий дім підтвердив постачання ATACMS.

"США нещодавно надали Україні тип ATACMS, здатний діяти на відстані до 165 кілометрів... Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення можливостей України на полі бою без ризику для нашої військової готовності", – мовиться у повідомленні.