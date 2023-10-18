Путину показалось, что Киев уже подумывает над тем, чтобы сесть с ним за стол переговоров.
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Мечта Путина
Так, глава страны-агрессорки заявил, что власти в Украине якобы заговорили иначе. Если раньше они говорили, что России следует нанести стратегическое поражение, то теперь якобы склоняется к разрешению конфликта путем мирных переговоров.
Это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно,
– отметил российский президент.
Он добавил, что для того, чтобы начать "договариваться", нужно сначала отменить декрет, запрещающий это делать.
Между тем, следует отметить, что в Украине достаточно жесткая позиция относительно вероятных переговоров с Россией. Официальные лица, среди них – президент, неоднократно подчеркивали, что для начала переговорного процесса Россия должна вывести все свои войска с территории Украины.
Путин прибыл в гости в Си Цзиньпин: что известно
- 18 октября начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Оба политика заявили об углублении сотрудничества между странами, в частности в политической и стратегической сферах.
- Ранее в рамках форума "Один пояс, один путь" Путин встретился с венгерским премьером Орбаном. Российский президент заявил, что мол, его государство до сих пор "продолжает поддерживать отношения со многими странами Европы". А Орбан заверил главу Кремля, что Венгрия никогда не хотела противостоять России. Также он назвал войну в Украине "военной операцией".
- Во время своего визита в Пекин Путин не забыл прокомментировать и передачу Украине ATACMS. Он назвал ее "очередной ошибкой США", которая якобы "не изменит ситуацию на фронте", но только "создаст дополнительную угрозу".
- Тем временем эффективность дальнобойных ракет ATACMS ВСУ доказали, ударив по оккупантам на аэродромах Луганска и Бердянска.