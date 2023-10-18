Об этом сообщает российские пропагандистские ресурсы в сети. Кроме того, издание Reuters заявило, что основное внимание во время встречи лидеров двух стран будет сосредоточено на вопросе войны между Израилем и ХАМАС.
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Переговоры Путина и Си
Переговоры между Путиным и Си начались после того, как российский президент выступил на Международном форуме "Один пояс – один путь". Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у лидеров России и Китая запланирована также встреча тет-а-тет.
Путин уже сделал несколько заявлений. Да, он сообщил, что сейчас особенно "востребована" тесная внешнеполитическая координация, поэтому Россия и Китай будут продолжать сотрудничать. Кроме того, по словам Путина, Россия и Китай увеличили товарооборот. Если страны рассчитывали на 200 миллиардов долларов товарооборота, то в этом году этот показатель уже преодолели.
Заявления Путина во время переговоров с Си: смотрите видео
Вместе с тем Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что Россия и Китай "неуклонно углубляют политическое взаимодоверие". По словам лидера КНР, страны и дальше будут поддерживать "плотное стратегическое взаимодействие". Более того, Си подчеркнул, что странам удалось наладить "теплые деловые отношения и прочную личную встречу". Российские пропагандисты заявляют, что якобы Китай готов сотрудничать с Россией "для защиты международной справедливости".
Пропагандистские телеграм-каналы сообщают, что на 10:00 между Путиным и Си закончились переговоры и российский президент покинул Дом народного собрания в Пекине.
Путин покинул Дом народного собрания: смотрите видео
Визит Путина в Китай: что известно
- Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с официальным визитом. Как сообщили в Кремле, российский президент должен встретиться с рядом иностранных лидеров, среди которых президент Вьетнама Во Ван Тхионг, премьер Таиланда Сретта Тависин, президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух и президент Лаоса Тонлун Сисулит.
- Путин также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Интересно, что на опубликованных в сети кадрах заметно, как российский президент почему-то очень нервничает и хромает на одну ногу.
- Российский президент также встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Как отметил политолог, эта встреча свидетельствует о том, что российскому президенту на форуме, где собралось около 130 представителей разных стран, не с кем поговорить.