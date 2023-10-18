Про це інформують російські пропагандистські ресурси у мережі. Крім того, видання Reuters заявило, що основна увага під час зустрічі лідерів двох країн буде зосереджена на питанні війни між Ізраїлем і ХАМАС.

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Переговори Путіна й Сі

Переговори між Путіним і Сі почалися після того, як російський президент виступив на Міжнародному форумі "Один пояс – один шлях". Речник Кремля Дмітрій Пєсков повідомив, що у лідерів Росії та Китаю запланована також зустріч тет-а-тет.

Путін вже зробив кілька заяв. Так, він повідомив, що зараз особливо "необхідна" тісна зовнішньополітична координація, тому Росія й Китай продовжуватимуть співпрацювати. Крім того, за словами Путіна, Росія й Китай збільшили товарообіг. Якщо країни розраховували на 200 мільярдів доларів товарообігу, то цього року вже цей показник подолали.

Заяви Путіна під час переговорів з Сі: дивіться відео

Разом з тим, Сі Цзіньпін під час переговорів заявив, що Росія та Китай "неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру". За словами лідера КНР, країни й далі будуть підтримувати "щільну стратегічну взаємодію". Ба більше, Сі підкреслив, що країнам вдалося налагодити "теплі ділові відносини й міцну особисту зустріч". Російські пропагандисти заявляють, що нібито Китай готовий співпрацювати з Росію "для захисту міжнародної справедливості".

Пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що станом на 10:00 між Путіним і Сі закінчилися переговори й російський президент залишив Будинок народних зборів у Пекіні.

Путін залишив Будинок народних зборів: дивіться відео

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