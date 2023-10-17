Про особливі деталі зустрічі кремлівського очільника 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, вже біля трапу літака Китай продемонстрував чого насправді хоче від країни-агресорки.
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"Це не візит Путіна на рівних. Це візит на чуже свято", – відзначив він.
Підтекст візиту Путіна
Ставлення Китаю до Росії розпочалося біля літака. Як відзначив політолог, Путіна зустрів не особисто Сі Цзіньпін, попри заяви диктатора про їхні тісні взаємини, а міністр комерції.
"Це дуже хороший меседж для світу в якому руслі вони (Китай – 24 Канал) розглядають співпрацю з Росією. Путін хотів би отримати від Китаю військову підтримку. А Китай хоче мінімізувати ризики", – відзначив він.
Ба більше – внутрішня аудиторія зрозуміла місце свого "пєрвого", адже думає, що він неначе "імператор" приїхав до Китаю, підкреслив Саакян.
Путін приїхав до Китаю: дивитись відео
Відомо, що російський диктатор провів декілька зустрічей, наприклад, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Тобто Китай для Путіна – своєрідний конференц-центр з можливістю продемонструвати, що в нього поки залишилися якісь "друзі".
Ну і анонсована двостороння зустріч з Сі Цзіньпіном у вузькому і розширеному форматах. Думаю, що Сі Цзіньпін хоче почути від Росії, які ж вони бачать точки виходу із ситуації і як вони її оцінюють,
– припустив Саакян.
Мовиться про війну в Україні. За його словами, китайський лідер розуміє, що Путін не усвідомлює усієї ситуації, адже отримує недостовірну інформацію і сам її не перевіряє. Про це може мовитися на закритій зустрічі.
"А на широкому форматі говоритимуть про економіку, що Китай може купити в Росії. Росія зараз "геополітичний наркоман", який розпродає фамільне золото. Всі це розуміють", – додав політолог.
Візит Путіна до Китаю: що відомо
- Владімір Путін прибув до Пекіна 17 жовтня. Крім Сі Цзіньпіна повідомлялося про намір російського диктатора зустрітися ще з чотирма очільниками держав. Пробути у Китаї він планує два дні. Це друга поїздка Путіна за кордон після видачі йому ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом.
- Сі Цзіньпін зустрівся з Владіміром Путіним перед початком форуму. Разом із дружиною Пен Ліюань вони зустріли глав делегацій у Домі народних зборів. На кадрах, які опублікували російські пропагандисти, чітко видно як кремлівський очільник нервує.
- Крім цього Віктор Орбан зустрівся з Путіним. Російські так звані ЗМІ відзначили, що мовилося про угорсько-російську співпрацю, зокрема у сфері економіки.