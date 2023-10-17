Про особливі деталі зустрічі кремлівського очільника 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, вже біля трапу літака Китай продемонстрував чого насправді хоче від країни-агресорки.

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"Це не візит Путіна на рівних. Це візит на чуже свято", – відзначив він.

Підтекст візиту Путіна

Ставлення Китаю до Росії розпочалося біля літака. Як відзначив політолог, Путіна зустрів не особисто Сі Цзіньпін, попри заяви диктатора про їхні тісні взаємини, а міністр комерції.

"Це дуже хороший меседж для світу в якому руслі вони (Китай – 24 Канал) розглядають співпрацю з Росією. Путін хотів би отримати від Китаю військову підтримку. А Китай хоче мінімізувати ризики", – відзначив він.

Ба більше – внутрішня аудиторія зрозуміла місце свого "пєрвого", адже думає, що він неначе "імператор" приїхав до Китаю, підкреслив Саакян.

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Відомо, що російський диктатор провів декілька зустрічей, наприклад, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Тобто Китай для Путіна – своєрідний конференц-центр з можливістю продемонструвати, що в нього поки залишилися якісь "друзі".

Ну і анонсована двостороння зустріч з Сі Цзіньпіном у вузькому і розширеному форматах. Думаю, що Сі Цзіньпін хоче почути від Росії, які ж вони бачать точки виходу із ситуації і як вони її оцінюють,

– припустив Саакян.

Мовиться про війну в Україні. За його словами, китайський лідер розуміє, що Путін не усвідомлює усієї ситуації, адже отримує недостовірну інформацію і сам її не перевіряє. Про це може мовитися на закритій зустрічі.

"А на широкому форматі говоритимуть про економіку, що Китай може купити в Росії. Росія зараз "геополітичний наркоман", який розпродає фамільне золото. Всі це розуміють", – додав політолог.

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