Про це 24 Каналу розповів доктор історичних наук Ярослав Грицак, зазначивши, що одна з цілей Путіна позбавити Україну її культури, зокрема, високої культури – не тільки народної, але й українського мистецтва – кіно, театру, опери тощо.

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Філософія дзюдо

Однак найбільша мета очільника Кремля – стерти України з карти світу. І це є національним геноцидом.

Путін про це заявляв й не раз, що це його мета,

– наголосив доктор історичних наук.

Він хоче перетворити Україну в нову версію Білорусі. Вона може називатися Україною чи Малоросією, але керувати нею буде цілком лояльний до Росії такий собі український Лукашенко. І на цій території будуть розмовляти російською мовою, а Захід будуть вважати ворогом.

Путіну потрібна вся територія України. І ключова територія – це не Донбас, а Крим та Київ. Правдоподібно, що він не хоче включати до цієї території Західну Україну, тому що вважає її "токсичною",

– пояснив Грицак.

Хтось з тих, хто добре знає очільника Кремля, зазначив, що у нього є одна філософія – дзюдо, яким Путін займається професійно. А в дзюдо є правило: повалити суперника всіма можливими методами, не рахуючись з часом.

"І тому ця гра надовго. Ми не можемо вибирати мир чи війну, тому що це вибір Путіна, а не наш. І кожна спроба говорити про перемир'я з Путіним означає, що після нього почнеться нова війна", – наголосив доктор історичних наук.

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Бачить себе Петром I

Варто розуміти, що це війна про історію та за історію, адже аргументи Путіна – історичні.

Путін бачить себе Петром I, Катериною II та Сталіним. Це правителі, які змінили долю Росії, і зокрема створили російську імперію, перетворивши її на світового гравця,

– підкреслив він.

Путін бачить себе реінкарнацією Петра I, на думку доктора історичних наук, будує російську імперію, яка має стати світовим гравцем. І це ще більш небезпечно, оскільки він грає в довгу.

"А тому єдиний спосіб це припинити – усунути Путіна від влади. І хоча росіяни його підтримують, але значною мірою, це особиста війна Путіна. Тому його усунення від влади може пришвидшити кінець цієї війни. А також це може змінити долю Росії, адже відкриє для неї шанси на зміни", – відзначив Ярослав Грицак.

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