Цю цинічну заяву озвучив Путін у розмові з російськими пропагандистами, інформує 24 Канал.

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"Ми всі готуємося до війни, ми всі готуємося, бо дотримуємося стародавнього принципу: хочеш миру – готуйся до війни. Але ми виходимо з того, що ми хочемо миру, але якщо вони хочуть воювати з Росією, то це зовсім інша війна", – сказав він.

Також очільник Кремля порівняв війну в Україні, яку ведуть його війська, та в Ізраїлі. На думку диктатора, "СВО" – це зовсім інше, ніж те, що зараз відбувається на Близькому Сході.

Це не проведення СВО. Ви подивіться на Близькому Сході. Хіба там спеціальна військова операція? Хіба можна порівняти. А якщо говорити про війну з великими ядерними державами, то це інша історія зовсім,

– цинічно сказав Путін.