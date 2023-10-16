Это циничное заявление озвучил Путин в разговоре с российскими пропагандистами. 24 Канал.

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"Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, потому что придерживаемся древнего принципа: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, но если они хотят воевать с Россией, то это совсем другая война", – сказал он.

Также глава Кремля сравнил войну в Украине, которую ведут его войска, и в Израиле. По мнению диктатора, "СВО" – это совсем другое, чем то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.

Это не проведение СВО. Вы посмотрите на Ближнем Востоке. Разве там специальная военная операция? Разве можно сравнить. А если говорить о войне с великими ядерными державами, то это другая история совсем,

– цинично сказал Путин.

К слову, ранее террористы ХАМАС приветствовали позицию российского диктатора Владимира Путина и "неутомимые усилия России" в контексте прекращения войны с Израилем.