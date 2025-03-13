Про них 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, зауваживши, що мовиться про дрони на оптоволокні. Їх окупанти використовують для важливих цілей, зокрема, для ударів по позиціях українських піхотинців.

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Чому росіяни застосовують саме дрони на оптоволокні

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ зауважив, що окупанти не жаліють своїх людей та техніку. Однак є й те озброєння, яке вони використовують особливо активно.

Сильною стороною противника зараз є використання дронів, зокрема, на оптоволокні та нічні,

– наголосив він.

Черняк пояснив, що на дрони на оптоволокні не діють системи РЕБ. Також такі дрони не можуть втратити зв'язок через традиційні методи – перепади висот чи густі дерева.

Зверніть увагу! Бригада НГУ "Рубіж" відкрила збір на окопні РЕБи для своїх військовослужбовців, які перебувають в окопах. Завдяки цим системам ЗСУ успішно глушать FPV-дрони. Залучаємо приєднатись до збору за посиланням.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ додав, що українські військові зараз активно шукають новий концептуальний підхід для боротьби з ними.

Дрони на оптоволокні стали унікальною зброєю на війні через кілька переваг – відсутність радіосигналу (їх неможливо заглушити або перехопити) та неможливість визначити місце знаходження оператора за сигналом дрона. Передача даних через оптоволокно відбувається швидко та без втрат якості.

Раніше офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко повідомив, що Україна також використовує дрони на оптоволокні, але, на жаль, випередити росіян з виробництвом поки не вдалось. Ворог або закупив їх у Китаї, або ж налагодив виробництво в Росії.