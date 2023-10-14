За резолюцію в ПАРЄ проголосувала лише одна представниця Грузії. Мовиться про члена опозиційної партії "Громадяни" Кетеван Туразашвілі.

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Керівна партія Грузії не підтримала резолюцію ПАРЄ

Глава делегації "Грузинської мрії" в ПАРЄ Іраклій Чіковані заявив, що частина представників керівної партії перебувають у Польщі як спостерігачі на парламентських виборах, що відбудуться 15 жовтня, а в нього самого буцімто були "інші справи". За його словами, в попередні роки грузинські депутати також у різному складі були на голосуваннях у ПАРЄ.

Я не збираюся узгоджувати пріоритети нашої діяльності з вами, по-перше. По-друге, суспільству я пояснив і сказав, що раніше, у різні роки, ми в різному складі були присутніми на сесіях, тож тут немає жодного підґрунтя,

– сказав журналістам Чіковані.

Він додав, що для Тбілісі є сенс щось обговорювати з Росією або про неї "лише через одне завдання – відновлення територіальної цілісності та становище громадян Грузії на окупованих територіях". Водночас Чіковані зазначив, що в Росії "є проблеми, пов'язані з повноцінною дією демократії".

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Коротко про резолюцію ПАРЄ

ПАРЄ виступила із заявою, в якій закликала європейські країни вважати правління президента Росії Владіміра Путіна нелегітимним, якщо той залишиться при владі після виборів 2024 року. У такому разі Європа має припинити всі контакти з Росією, за винятком гуманітарних.

Там підкреслили, що Путін з 2000 року утримує владу в Росії як президент або прем'єр-міністр, а ухвалені 2020 року поправки до Конституції Росії тепер дають йому змогу обіймати найвищу посаду до 2036 року. У поєднанні з репресіями проти опонентів та нападом на Україну це приводить ПАРЄ до висновку, що в політичній системі країни президентська влада перестала бути контрольованою.

Необмежена влада президента протягом такого тривалого часу за відсутності стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежний суд, вільна преса і живе громадянське суспільство, перетворила Росію за фактом на диктатуру,

– мовиться в документі.

Окрім того, ПАРЄ виступила на підтримку створення міжнародного кримінального трибуналу, який розгляне роль російської влади та особисто Путіна в:

анексії Криму,

війні на Донбасі,

катастрофі малазійського "Боїнга" МН17 у 2014 році.

Зверніть увагу! До ПАРЄ входять представники 46 європейських держав, зокрема країни, які не є членами Євросоюзу. Росія вийшла з ПАРЄ у 2022 році, після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну.