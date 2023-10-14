За эту резолюцию в ПАСЕ проголосовал только одна представительница Грузии. Речь идет о члене оппозиционной партии "Граждане" Кетеван Туразашвили.

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Правящая партия Грузии не поддержала резолюцию ПАСЕ

Глава делегации "Грузинской мечты" в ПАСЕ Ираклий Чиковани заявил, что часть представителей правящей партии находятся в Польше как наблюдатели на состоявшихся 15 октября парламентских выборах, а у него самого якобы были "другие дела". По его словам, в предыдущие годы грузинские депутаты также в разном составе были на голосованиях в ПАСЕ.

Я не собираюсь согласовывать приоритеты нашей деятельности с вами, во-первых. Во-вторых, обществу я объяснил и сказал, что раньше, в разные годы, мы в разном составе присутствовали на сессиях, поэтому здесь нет никакой подоплеки,

– сказал журналистам Чиковани.

Он добавил, что для Тбилиси есть смысл что-то обсуждать с Россией или о ней "лишь из-за одной задачи – восстановление территориальной целостности и положение граждан Грузии на оккупированных территориях". В то же время Чиковани отметил, что у России "есть проблемы, связанные с полноценным действием демократии".

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Кратко о резолюции ПАСЕ

ПАСЕ выступила с заявлением, в котором призвала европейские страны считать правление президента России Владимира Путина нелегитимным, если тот останется у власти после выборов 2024 года. В этом случае Европа должна прекратить все контакты с Россией, за исключением гуманитарных.

Там подчеркнули, что Путин с 2000 года удерживает власть в России как президент или премьер-министр, а принятые в 2020 году поправки к Конституции России теперь позволяют ему занимать высшую должность до 2036 года. В сочетании с репрессиями против оппонентов и нападением на Украину это приводит ПАСЕ к выводу, что в политической системе страны президентские власти перестали быть контролируемыми.

Неограниченная власть президента в течение столь долгого времени в отсутствие сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимый суд, свободная пресса и живое гражданское общество, превратила Россию по факту в диктатуру,

– говорится в документе.

Кроме того, ПАСЕ выступила в поддержку создания международного криминального трибунала, который рассмотрит роль российских властей и лично Путина в:

аннексии Крыма,

войне на Донбассе,

катастрофе малазийского "Боинга" МН17 в 2014 году

Обратите внимание! В ПАСЕ входят представители 46 европейских государств, в том числе страны, не являющиеся членами Евросоюза. Россия вышла из ПАСЕ в 2022 году, после начала полномасштабного военного вторжения в Украину.