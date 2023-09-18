В октябре – декабре Еврокомиссия должна решить или предоставлять Грузии статус кандидата или нет. В Грузии ожидают отказ и говорят, что именно после нее украинцы планируют повторить у них "евромайдан 2014".

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Грузия кричит об украинском следе

Служба государственной безопасности Грузии уверяет, что украинская военная разведка вместе с представителями грузинской оппозиции хочет использовать настроения общества после того, как мечта присоединиться к семье ЕС поблекнет. Там заявили, что массовые протесты и госпереворот в стране "готовят":

заместитель экс-министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе;

бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михеила Саакашвили;

командир "Грузинского легиона", воюющий в Украине против российских войск, Мамука Мамулашвили.

В СГБ отметили, что, мол, даты октябрь-декабрь выбраны не случайно. В октябре Еврокомиссия зачитает промежуточный, а в декабре – итоговый отчет о готовности Грузии к получению статуса кандидата в члены ЕС.

Кроме того, грузинские спецслужбы заявляют, что "майдан" в стране профинансируют определенные иностранные страны.

Следует отметить, что Мамука Мамулашвили и оппозиционная партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" обвинения отвергают.

Реакция Украины

В Украине не обошли громкое заявление грузин. Так, спикер МИД Олег Николенко заявил, что информация о якобы подготовке украинскими спецслужбами госпереворота в Грузии не соответствует действительности.

Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии,

– подчеркнул дипломат.

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