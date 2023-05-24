Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает Украину и украинский народ, но вводить прямые санкции против России не будет.

Смотрите также Соглашение с дьяволом: как и почему Грузия превращается в врага Украины

Почему Грузия не будет вводить санкции против России

24 мая, выступая на экономическом форуме в Катаре, премьер Грузии заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. Мол, между странами не и так не такой большой товарооборот, как у ЕС с Россией.

Мы нанесем вред своему народу, если введем санкции против России. Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения: Евросоюз всего за четыре дня торгует с Россией, сколько мы торгуем за год. Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России?

– сказал Гарибашвили.

Премьер также заявил, что "некоторые украинские политики" якобы "очень хотели бы", чтобы в Грузии был открыт "второй фронт" против России, но этого не произойдет.

Грузия – небольшая нация с населением в четыре миллиона человек, поэтому важно сохранять в стране мир, стабильность и безопасность. Моя обязанность – защищать интересы своего народа,

– сказал он.

Обратите внимание! Более 20% территории Грузии оккупировано Россией с 2008 года. Морское побережье Грузии – 310 км. И более 200 из них оккупированы страной-агрессором.

Что предшествовало