Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але вводити прямі санкції проти Росії не буде.

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Чому Грузія не вводитиме санкції проти Росії

24 травня, виступаючи на економічному форумі в Катарі, прем'єр Грузії заявив, що його країна не вводитиме санкції проти Росії. Мовляв, між країнами й без цього не такий великий товарообіг, як у ЄС з Росією.

Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо запровадимо санкції проти Росії. Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз усього за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?,

– заявив Гарібашвілі.

Прем'єр також заявив, що "деякі українські політики" нібито "дуже хотіли б", щоб у Грузії було відкрито "другий фронт" проти Росії, але цього не станеться.

Грузія – невелика нація з населенням у чотири мільйони осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов'язок – захищати інтереси свого народу,

– сказав він.

Зверніть увагу! Понад 20% території Грузії окуповано Росією з 2008 року. Морське узбережжя Грузії – 310 кілометрів. І більш ніж 200 з них окуповані країною-агресоркою.

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