Голова ради директорів Тамаз Гаїашвілі заявив, що компанія не пустить президентку на борт. Про це з посиланням на грузинські ЗМІ інформує 24 Канал.
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Georgian Airways оголосила Зурабішвілі персоною нон ґрата
Ми не пустимо її (Зурабішвілі – 24 Канал) на борт,
– заволав Гаїашвілі.
Ба більше, він абсурдно вимагав, аби лідерка держави просила вибачення за свою заяву перед компанію та народом Грузії. Також намагався переконати, що саме Georgian Airways належать заслуги та подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із Сухумі, що палало.
Гаїашвілі, висловлюючи неповагу, всіляко критикував президентку, згадував її "французьке минуле", вказував, що раніше "гуляла Парижем". Та навіть безцеремонно перейшов на предків лідерки Грузії
"Нехай ця дама розповість про своїх предків, які разом зі скарбницею Грузії пограбували церкви-монастирі та національні музеї та втекли, залишивши грузинський народ голодним", – заявив голова ради директорів авіакомпанії.
Що цьому передувало
- Почнемо з того, що напередодні, 10 травня, бункерний президент підписав указ про скасування візового режиму з Грузією.
- Вже незабаром Саломе Зурабішвілі відреагувала й зазначила: "Відновлення прямого авіасполучення та скасування візових обмеженостей "неприйнятно через політичну обстановку, і для цього необхідно згода самої Грузії".
- Перший прямий рейс з Москви у Тбілісі 17 травня здійснила авіакомпанія "Azimuth Airlines". Вона отримала дозвіл Агентства цивільної авіації Грузії. До речі, ця авіакомпанія перебуває під санкціями в Україні.
- Як тільки стало відомо про можливе відновлення авіасполучення у Грузії під будівлею МЗС почалися протести.
- Згодом поблизу парламенту Грузії протест організовував "Травневий рух". Тоді долучилися близько 100 осіб. Протестувальники тримали плакати з гаслами "No to russian flights" та "Летіть геть", а також прапорці ЄС та України.
- Зауважимо, що після "Azimuth Airlines" дозвіл надали й вище згаданій "Georgian Airways", а ще Red Wings , яка здійснювала рейси в окупований росіянами Крим.
- Речник МЗС України Ніколенко зазначив: "Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє свої до Москви. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль напевно буде в захваті від такого результату".
- Андрій Єрмак зауважив, що війна в Україні, яку веде Росія, стосується кожного. Окрім того, історія завжди пам'ятатиме тих, хто робив вигляд, що не помічає звірств, геноциду і нацизму.
- Грузини в аеропорту зустрічали перший рейс з Москви протестами. Люди тримали плакати з написом "Російський літак, йди на х*й". Як це було, дивіться тут.
- Ввечері 19 травня тисячі громадян зібралися у Тбілісі біля будівлі парламенту. Учасники вимагали негайно заборонити авіарейси з Росії.
- Згодом стало відомо, що донька Лаврова, яка перебуває під санкціями, прибула до Грузії на весілля до брата свого чоловіка. Це неабияк обурило людей.
- У результаті протестів весілля скасували, а донька та зять прихвосня Путіна мерщій виїхали за межі держави.
- Саломе Зурабішвілі назвала рішення Кремля про поновлення авіарейсів з Грузією провокацією. Вона оголосила бойкот Georgian Airways через польоти до країни-агресора та закликала грузинів приєднатися.