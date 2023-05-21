Глава совета директоров Тамаз Гаиашвили заявил, что компания не пустит президента на борт. Об этом со ссылкой на грузинские СМИ информирует 24 Канал.
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Georgian Airways объявила Зурабишвили персоной нон грата
Мы не пустим ее (Зурабишвили – 24 Канал) на борт,
– заорал Гаиашвили.
Более того, он абсурдно требовал, чтобы лидер государства просила прощения за свое заявление перед компанию и народом Грузии. Также пытался убедить, что именно Georgian Airways принадлежат заслуги и подвиги грузинских летчиков, которые 30 лет назад вывозили людей из горящего Сухуми.
Гаиашвили, выражая неуважение, всячески критиковал президента, вспоминал ее "французское прошлое", указывал, что раньше "гуляла по Парижу". И даже бесцеремонно перешел на предков лидера Грузии.
"Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с сокровищницей Грузии ограбили церкви-монастыри и национальные музеи и скрылись, оставив грузинский народ голодным", – заявил глава совета директоров авиакомпании.
Что этому предшествовало
- Начнём с того, что накануне, 10 мая, бункерный президент подписал указ об отмене визового режима с Грузией.
- Уже вскоре Саломе Зурабишвили отреагировала и отметила: "Восстановление прямого авиасообщения и отмена визовых ограничений "неприемлемо из-за политической обстановки, и для этого необходимо согласие самой Грузии".
- Первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси 17 мая совершила авиакомпания "Azimuth Airlines". Она получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии. К слову, эта авиакомпания находится под санкциями в Украине.
- Как только стало известно о возможном возобновлении авиасообщения в Грузии под зданием МИД, начались протесты.
- Впоследствии вблизи парламента Грузии протест организовывал "Майское движение". Тогда присоединились около 100 человек. Протестующие держали плакаты с лозунгами "No to russian flights" и "Летите прочь", а также флажки ЕС и Украины.
- Заметим, что после "Azimuth Airlines" разрешение предоставили и выше упомянутый "Georgian Airways", а еще Red Wings, совершавшая рейсы в оккупированный россиянами Крым.
- Спикер МИД Украины Николенко отметил: "Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка будет в восторге от такого результата".
- Андрей Ермак подчеркнул, что война в Украине, которую ведет Россия, касается каждого. Кроме того, история всегда будет помнить тех, кто делал вид, что не замечает зверств, геноцида и нацизма.
- Грузины в аэропорту встречали первый рейс из Москвы протестами. Люди держали плакаты с надписью "Российский самолет, иди на х*й". Как это было, смотрите здесь.
- Вечером 19 мая тысячи граждан собрались в Тбилиси у здания парламента. Участники потребовали немедленно запретить авиарейсы из России.
- Впоследствии стало известно, что находящаяся под санкциями дочь Лаврова прибыла в Грузию на свадьбу к брату своего мужа. Это очень возмутило людей.
- В результате протестов свадьбу отменили, а дочь и зять прихвостня Путина уехали за пределы государства.
- Саломе Зурабишвили назвала решение Кремля о возобновлении авиарейсов с Грузией провокацией. Она объявила бойкот Georgian Airways через полеты в страну-агрессора и призвала грузин присоединиться.