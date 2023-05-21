Глава совета директоров Тамаз Гаиашвили заявил, что компания не пустит президента на борт. Об этом со ссылкой на грузинские СМИ информирует 24 Канал.

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Georgian Airways объявила Зурабишвили персоной нон грата

Мы не пустим ее (Зурабишвили – 24 Канал) на борт,

– заорал Гаиашвили.

Более того, он абсурдно требовал, чтобы лидер государства просила прощения за свое заявление перед компанию и народом Грузии. Также пытался убедить, что именно Georgian Airways принадлежат заслуги и подвиги грузинских летчиков, которые 30 лет назад вывозили людей из горящего Сухуми.

Гаиашвили, выражая неуважение, всячески критиковал президента, вспоминал ее "французское прошлое", указывал, что раньше "гуляла по Парижу". И даже бесцеремонно перешел на предков лидера Грузии.

"Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с сокровищницей Грузии ограбили церкви-монастыри и национальные музеи и скрылись, оставив грузинский народ голодным", – заявил глава совета директоров авиакомпании.

Что этому предшествовало