Российский самолет приземлился в Тбилиси в 13:17 19 мая. Российские пропагандисты снимали все на видео, пишет 24 Канал.

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Как в Грузии встречали первый самолет из Москвы

Грузинская журналистка задала вопрос россиянке, прибывшей этим первым рейсом из России.

Вы знаете, что Россия является оккупантом?

– спросила корреспондентка.

На что пассажирка сказала: "Я не буду комментировать".

Почему? Вы приехали в оккупированную страну,

– уточнила журналистка.

На что так называемая пассажирка ответила, что она приехала отдыхать.

Как встречали первый рейс из Москвы в Тбилиси: смотрите видео

Следует отметить, что возле аэропорта на митинг против прилета российских самолетов собрались граждане Грузии. Они держали в руках плакаты с надписью "Российский самолет, иди на х*й". Из громкоговорителей их автомобилей звучало: "Российский воздушный корабль, иди на х*й".

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СМИ писали, что полиция начала собираться в аэропорту Тбилиси с утра 19 мая. Она не пустила митингующих в помещение аэропорта. Потому люди возле него пели гимн Грузии.

Как активисты протестовали возле аэропорта: смотрите видео

Издание "Эхо Кавказа" написало, что этим первым рейсом из России прилетели прокремлевские политики и такие же общественные деятели. В частности:

глава общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили;

директор грузино-российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе;

член организации "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти;

член "Социалистического движения Грузии" Темур Пипиа;

руководитель центра "грузино-российской дружбы" Валерий Кварачхелия;

бывший депутат парламента Грузии Темур Майсурадзе;

бизнесмен Мамука Пипио.

Следует добавить, что Мераб Чикашвили по прибытии поспешил раздавать комментарии российским пропагандистам. Он цинично заявил, что якобы этого "хотел народ Грузии" и поблагодарил Путина.

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