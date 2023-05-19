Поэтому, по данным источников СМИ, в аэропорт Тибилиси мобилизовали значительное количество правоохранителей. Известно, что в аэропорт отправились представители туристического сектора и политические лидеры. 24 Канал.
Смотрите также "Мы делаем все ради мира": в Грузии начали оправдываться после возобновления рейсов в Россию
Что происходит в Тбилиси
Георгий Габриадзе написал, что по состоянию на 10.47 19 мая активисты собирались на Площади Первой Республики в Тбилиси. Они готовились к маршу в международный аэропорт Тбилиси.
Люди собирались на акцию против воздушного сообщения с Россией: смотрите видео
Стоит отметить, что кроме флагов Грузии и Евросоюза люди держат в руках украинские флаги.
По состоянию на 11.27 активисты на автомобилях отправились в аэропорт. Люди призывают прекратить рейсы самолетов в Россию.
Кроме того, грузины несколько перефразировали слова, которые произнесли украинские военные российским захватчикам на острове Змеиный.
Российский воздушный корабль, иди на х*й,
– звучало из громкоговорителя одной из машин.
Активисты указали, куда идти по российским самолетам: смотрите видео
Кроме того, пользователь Nepareizais опубликовал фото с плакатом, на котором написано: "Русский самолет, иди на х*й".
Грузины протестуют против воздушного сообщения с Россией / Фото Nepareizais
По данным издания CNews, уже с 8 утра 19 мая в аэропорту Тбилиси силовики начали мобилизовывать силы.
Впервые с 2019 года в Грузии приземлился самолет из Москвы
Рейс Москва – Тбилиси уже в 13:17 19 мая самолет приземлился в Тбилиси. Издание "Эхо Кавказа" отметило, что это первый самолет из Москвы, начиная с 2019 года. Рейс совершила российская авиакомпания "Азимут".
Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прибыла делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей,
– отметило издание.
Пассажирами были:
- глава общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили;
- директор грузино-российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе;
- член организации "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти;
- член "Социалистического движения Грузии" Темур Пипиа;
- руководитель центра "грузино-российской дружбы" Валерий Кварачхелия;
- бывший депутат парламента Грузии Темур Майсурадзе;
- бизнесмен Мамука Пипио.
Чикашвили на камеру российских пропагандистов цинично благодарил Путина, напавшего на Грузию в 2008 году. Стоит отметить, что это происходит тогда, когда 20% территории Грузии по-прежнему остаются оккупированными Россией.