Поэтому, по данным источников СМИ, в аэропорт Тибилиси мобилизовали значительное количество правоохранителей. Известно, что в аэропорт отправились представители туристического сектора и политические лидеры. 24 Канал.

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Что происходит в Тбилиси

Георгий Габриадзе написал, что по состоянию на 10.47 19 мая активисты собирались на Площади Первой Республики в Тбилиси. Они готовились к маршу в международный аэропорт Тбилиси.

Люди собирались на акцию против воздушного сообщения с Россией: смотрите видео

Стоит отметить, что кроме флагов Грузии и Евросоюза люди держат в руках украинские флаги.

По состоянию на 11.27 активисты на автомобилях отправились в аэропорт. Люди призывают прекратить рейсы самолетов в Россию.

Кроме того, грузины несколько перефразировали слова, которые произнесли украинские военные российским захватчикам на острове Змеиный.

Российский воздушный корабль, иди на х*й,

– звучало из громкоговорителя одной из машин.

Активисты указали, куда идти по российским самолетам: смотрите видео

Кроме того, пользователь Nepareizais опубликовал фото с плакатом, на котором написано: "Русский самолет, иди на х*й".



Грузины протестуют против воздушного сообщения с Россией / Фото Nepareizais

По данным издания CNews , уже с 8 утра 19 мая в аэропорту Тбилиси силовики начали мобилизовывать силы.

Впервые с 2019 года в Грузии приземлился самолет из Москвы

Рейс Москва – Тбилиси уже в 13:17 19 мая самолет приземлился в Тбилиси. Издание "Эхо Кавказа" отметило, что это первый самолет из Москвы, начиная с 2019 года. Рейс совершила российская авиакомпания "Азимут".

Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прибыла делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей,

– отметило издание.

Пассажирами были:

глава общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили;

директор грузино-российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе;

член организации "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти;

член "Социалистического движения Грузии" Темур Пипиа;

руководитель центра "грузино-российской дружбы" Валерий Кварачхелия;

бывший депутат парламента Грузии Темур Майсурадзе;

бизнесмен Мамука Пипио.

Чикашвили на камеру российских пропагандистов цинично благодарил Путина, напавшего на Грузию в 2008 году. Стоит отметить, что это происходит тогда, когда 20% территории Грузии по-прежнему остаются оккупированными Россией.