Через це, за даними джерел ЗМІ, в аеропорт Тібілісі мобілізували значну кількість правоохоронців. Відомо, що в аеропорт вирушили представники туристичного сектора і політичні лідери, пише 24 Канал.
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Що відбувається в Тбілісі
Георгій Габріадзе написав, що станом на 10:47 19 травня активісти збирались на Площі Першої Республіки у Тбілісі. Вони готувались до маршу до міжнародного аеропорту Тбілісі.
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Варто зазначити, що, крім прапорів Грузії та Євросоюзу, люди тримають в руках українські стяги.
Станом на 11:27 активісти на автомобілях вирушили в аеропорт. Люди закликають припинити рейси літаків в Росію.
Окрім того, грузини дещо перефразували слова, які сказали українські військові російським загарбникам на острові Зміїний.
Российский воздушний корабль, іді на х*й,
– лунало з гучномовця однієї з машин.
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Окрім того, користувач Nepareizais опублікував фото з плакатом, на якому написано: "Російський літак, йди на х*й".
Грузини протестують проти повітряного сполучення з Росією / Фото Nepareizais
За даними видання CNews, вже з 8 ранку 19 травня в аеропорту Тбілісі силовики почали мобілізовувати сили.
Вперше з 2019 року в Грузії приземлився літак з Москви
Рейс Москва – Тбілісі вже о 13:17 19 травня літак приземлився у Тбілісі. Видання "Ехо Кавказу" зазначило, що це перший літак з Москви, починаючи з 2019 року. Рейс здійснила російська авіакомпанія "Азимут".
Першим рейсом з Москви до Тбілісі прибула делегація прокремлівських політиків і громадських діячів,
– зазначило видання.
Пасажирами були:
- голова громадської організації "Солідарність в ім'я світу" Мераб Чікашвілі;
- директор грузино-російського громадського центру імені Примакова Дмитро Лорткіпанідзе;
- член організації "Солідарність в ім'я світу" Михайло Жгенті;
- член "Соціалістичного руху Грузії" Темур Піпіа;
- керівник центру "грузинсько-російської дружби" Валерій Кварачхелія;
- колишній депутат парламенту Грузії Темур Майсурадзе;
- бізнесмен Мамука Піпіа.
Чікашвілі на камеру російських пропагандистів цинічно дякував Путіну, який напав на Грузію у 2008 році. Варто зазначити, що це відбувається тоді, коли 20% території Грузії досі залишаються окупованими Росією.
Понад 100 неурядових організацій звинуватили владу Грузії
Видання "Грузія Online" написало, що понад 100 неурядових організацій підписали заяву під заголовком "Російський літак не сяде в ЄС".
Видача владою Грузії дозволу на польоти між Тбілісі та Москвою є прямим саботажем набуття статусу кандидата в члени ЄС,
– мовиться у заяві.
Також в документів нагадують, що Євросоюз чітко заявив, що він і його партнери не дозволяють польоти з Росії або до Росії. Тому це рішення уряду Грузії викликає занепокоєння щодо зобов'язань Грузії щодо дотримання постанов ЄС у зовнішній політиці, як це передбачено в угоді про асоціацію.
Також в заяві мовиться, що всупереч волі 89% грузинського народу і 78-й статті Конституції Грузії, уряд продовжує змінювати зовнішньополітичний курс країни.
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