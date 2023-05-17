Іраклій Гарібашвілі вважає, що після кількох воєн, що Грузія вже пережила, країні особливо важливо зберігати мир. Таким чином прем'єр намагається виправдати надання дозволу на прямі авіарейси російським компаніям в той час, коли західні країни закрили небо для агресора.

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Що заявив прем'єр Грузії

На саміті у Рейк'явіку Гарібашвілі відреагував на відновлення прямого авіасполучення між Грузією та Росією і заявив, що країна робить це тільки заради миру. Прем'єр наголосив, що Грузія мала досвід агресії від Росії 2008 року, і досі 20% країни окуповані. Грузини дуже добре знають ціну миру та ціну війни, і тепер країна готова робити все заради збереження миру.

Ми свідомі того, що приносить війна, і ми робимо все заради миру… Очевидно, що сьогодні глобальний порядок змінюється, світ ніколи не буде таким, як раніше, і ніхто не зможе вийти з цієї складної ситуації самостійно. Тож нам потрібна єдність і світова консолідація для нового і справедливого порядку,

– заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, що раніше Гарібашвілі дорікав Заходу за невтручання під час агресії Росії проти Грузії. Тож тепер прем'єр-міністр вважає несправедливим вимагати від його країни ввести санкції проти окупантів.

Як відреагували на відновлення рейсів у світі