Ираклий Гарибашвили считает, что после нескольких войн, переживших Грузию, стране особенно важно сохранять мир. Таким образом, премьер пытается оправдать предоставление разрешения на прямые авиарейсы российским компаниям в то время, когда западные страны закрыли небо для агрессора.

К теме Россия возобновляет авиасообщение с Грузией: как реагируют власти, оппозиция и народ

Что заявил премьер Грузии

На саммите в Рейкьявике Гарибашвили отреагировал на возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией и заявил, что страна делает это только ради мира. Премьер подчеркнул, что у Грузии был опыт агрессии от России в 2008 году, и до сих пор 20% страны оккупированы. Грузины очень хорошо знают цену мира и цену войны, и теперь страна готова делать все ради сохранения мира.

Мы осознаем, что приносит война, и мы делаем все ради мира… Очевидно, что сегодня глобальный порядок меняется, мир никогда не будет таким, как раньше, и никто не сможет выйти из этой сложной ситуации самостоятельно. Поэтому нам нужно единство и мировая консолидация для нового и справедливого порядка,

– заявил Гарибашвили.

Напомним, что ранее Гарибашвили упрекал Запад за невмешательство во время агрессии России против Грузии. Теперь премьер-министр считает несправедливым требовать от его страны ввести санкции против оккупантов.

Как отреагировали на возобновление рейсов в мире