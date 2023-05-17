Ираклий Гарибашвили считает, что после нескольких войн, переживших Грузию, стране особенно важно сохранять мир. Таким образом, премьер пытается оправдать предоставление разрешения на прямые авиарейсы российским компаниям в то время, когда западные страны закрыли небо для агрессора.
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Что заявил премьер Грузии
На саммите в Рейкьявике Гарибашвили отреагировал на возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией и заявил, что страна делает это только ради мира. Премьер подчеркнул, что у Грузии был опыт агрессии от России в 2008 году, и до сих пор 20% страны оккупированы. Грузины очень хорошо знают цену мира и цену войны, и теперь страна готова делать все ради сохранения мира.
Мы осознаем, что приносит война, и мы делаем все ради мира… Очевидно, что сегодня глобальный порядок меняется, мир никогда не будет таким, как раньше, и никто не сможет выйти из этой сложной ситуации самостоятельно. Поэтому нам нужно единство и мировая консолидация для нового и справедливого порядка,
– заявил Гарибашвили.
Напомним, что ранее Гарибашвили упрекал Запад за невмешательство во время агрессии России против Грузии. Теперь премьер-министр считает несправедливым требовать от его страны ввести санкции против оккупантов.
Как отреагировали на возобновление рейсов в мире
- В МИД Украины заявили, что возобновление рейсов с Россией в то время, когда та ведет наибольшую войну в Европе и совершает геноцид – ни что иное, как подарок Путину. Ермак, руководитель Офиса Президента, напомнил, что история всегда будет помнить тех, кто делал вид, что не замечает преступлений.
- Тем временем пресс-секретарь Госдепа США Ведант Пател считает, что возобновление авиасообщения между странами вызывает беспокойство. Он сообщил, что в то время, когда все западное сообщество дистанцировалось от России, не время усиливать сотрудничество с оккупантами.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не в восторге от возобновления авиасообщения. Политика считает, что отмена Путиным визового режима и восстановление разрешений на прямые рейсы – провокация от России.