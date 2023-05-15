В дальнейшем российский авиаперевозчик "Azimuth Airlines" сможет совершать прямые перелеты из Москвы в Тбилиси, ведь он получил на это соответствующее разрешение Агентства гражданской авиации Грузии. Об этом сообщил глава Управления гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

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Авиакомпания не должна находиться в санкционном списке

При этом Гиви Давиташвили подчеркнул, что желающих компаний совершать перелеты между государствами было 5, одна из которых – грузинская авиакомпания Georgian Airways. И только в отношении одной компании была завершена проверка, поэтому она и получила соответствующее разрешение.

Поступили заявки от 5 авиакомпаний, из которых проверка одной уже завершена, это Azimuth Airlines. Она сможет совершать рейсы с 17 мая. Соответствующее разрешение сегодня выдало Агентство гражданской авиации Грузии, и полеты начнутся с 17 мая,

– сказал Гиви Давиташвили.

При этом глава Управления гражданской авиации подчеркнул, что ни одна из подсанкционных авиакомпаний не сможет летать в Грузию. По его словам, "существуют критерии для подачи заявки на выполнение рейса, и авиакомпания, желающая выполнять рейсы, должна отвечать этим критериям".

Это означает, что ни одна авиакомпания, попавшая под санкции согласно черному списку европейских стран, ни один из самолетов, поддержку которых прекратил производитель, не полетит в Грузию,

– сказал чиновник.

Грузины не в восторге от того, как развиваются события

Как только 10 мая появилась информация о возможном возобновлении авиасообщения между странами, в Грузии под зданием МИД вспыхнули протесты. Ожидаемо, что они повторились и 15 мая после новости о возобновлении перелетов между Грузией и страной-оккупантом.

В этот раз акция протеста против прямого авиасообщения с Россией, организованная "Майским движением", прошла вблизи парламента Грузии. При этом ее участниками стали около 100 человек, так что для обеспечения правопорядка была привлечена и полиция.

В руках протестующих можно было увидеть плакаты с лозунгами "No to russian flights" и "Улетайте вон", а также флажки Украины и Евросоюза.

Митинг против авиасообщения с Россией / Paper Kartuli

Сами участники акции протеста напомнили, что Россия не только развязала полномасштабную войну против Украины в 2022 году, но и оккупировала ранее 20% территории Грузии.

Мы не имеем права принимать политику сближения с Россией. Мы обычные граждане, которые хотят, чтобы наши дети жили в Европе, а не в России,

– отметили организаторы акции.

Следует отметить, что свой протест грузины зафиксировали и в петиции к властям Грузии. В ней они не только требуют отказаться от прямого авиасообщения с Россией, но и ввести с ней визовый режим, а также "отвергнуть тайные соглашения с Россией и принять все меры для интеграции в Европейский Союз в соответствии с Конституцией Грузии". По состоянию на вечер 15 мая она собрала 7 087 подписей из необходимых 10 тысяч.

Грузины устроили акцию протеста: видео