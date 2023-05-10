Неожиданный указ об отмене визового режима с Грузией Владимир Путин подписал 10 мая. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Также Россия отменила запрет российским авиакомпаниям на прямые перелеты в Грузию, введенный еще в 2019 году.

К теме Россия хотела "вернуть" Украину по "грузинскому рецепту"

Что известно об отмене визового режима

Визовый режим, введенный Россией еще в 2000 году, был упразднен указом Путина 10 мая – фотографию уже подписанного указа распространили российские СМИ. Также с сайта министерства иностранных дел России уже исчезла рекомендация для россиян воздерживаться от поездок в Грузию.

Кроме отмены виз, российским авиакомпаниям снова разрешили курсировать в Грузию – запрет существовал с 2019 года, после событий, известных как "Ночь Гаврилова".

Справка. "Ночью Гаврилова" называют протесты, начавшиеся в Грузии 20 июня 2019 после выступления Сергея Гаврилова, депутата Госдумы России, на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиция заставила депутатов страны-оккупанта покинуть Тбилиси, после чего по Грузии прокатилась волна антироссийских протестов.

Как отреагировали в Грузии

Президент Грузии, Зурабишвили, заявила, что попытка России возобновить авиасообщение и отмена визового режима – очередная провокация, недопустимая на фоне российско-украинской войны. Также политик уже призвала собрать Совет безопасности для обсуждения введения виз для россиян – сейчас он предлагает ввести трехмесячные визы.

Зурабишвили убеждена, что отмена Россией визового режима вызовет политическое напряжение в республике.

Однако глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за возобновление авиасообщения с Россией. Политик считает, что это решение в интересах граждан и "будет приветствоваться".

Наша позиция проста – это была санкция, наложенная Россией на Грузию в свое время, в 2019 году, что, конечно, ухудшило положение наших граждан. Если они отменят эту санкцию, это будет их решение. Мы приветствуем, потому что это будет благом для наших сограждан и соотечественников. Это наша позиция, и эта позиция понятна,

– сообщил Кобахидзе.

В то же время в ЕС и США предостерегли Грузию от восстановления тесных связей с Россией, а в МИД Украины реверансы между Россией и Грузией назвали "политической подлостью".

Грузия и Украина: последние новости