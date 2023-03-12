По словам Гарибашвили, в Украине ожидается эскалация, а грузинское правительство само позаботится о своей стране.
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Гарибашвили разозлился на украинцев из-за поддержки протестов в Тбилиси
Премьер-министр Грузии призвал украинского президента и политиков "посмотреть на собственную страну", а затем вмешиваться в политическую жизнь Грузии.
"В Украине сложная ситуация. Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в целом на Донбассе, а после захвата Бахмута ситуация, вероятно, еще больше усложнится", – заявил Гарибашвили.
Он также вспомнил обращение Зеленского, в котором глава государства поддержал протестующих. Мол, человек на войне вышел и отреагировал на "деструктивную акцию", которую провели несколько тысяч человек в Грузии.
Это прямое доказательство того, что этот человек причастен, мотивирован, чтобы здесь что-то происходило. Вышел Кличко, вышел Фейгин и какие-то неизвестные лица, украинские политики, Арахамия и какие-то нелепые неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, то есть прямое вмешательство (в политику страны – 24 Канал),
– подчеркнул глава грузинского правительства.
Он добавил, что желает всем удачи, своевременного окончания войны и мира, то есть воссоединения страны.
"Однако сначала позаботьтесь о себе и своей стране, мы будем самостоятельно заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем", – подытожил Гарибашвили.
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Протесты в Грузии: коротко
- В Грузии решили принять закон "об иностранных агентах", который очень напоминает тот, который действует в России. Согласно ему, СМИ и общественные организации, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны "иностранными агентами".
- Это вызвало негодование у грузин. Кроме отмены этого законопроекта, во время массового протеста в центре Тбилиси 9 марта начали выдвигать политические требования – вместе с отставкой правительства потребовали проведения досрочных выборов.
- Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения поблагодарил протестующих, державших в Тбилиси украинские флаги и включивших гимн нашей страны. Он отметил, что это был знак уважения к Украине. Потому глава государства также выразил свое уважение Грузии.
- Парламент Грузии 10 марта отменил скандальный законопроект. Грузинские депутаты отклонили его во втором чтении.