По словам Гарибашвили, в Украине ожидается эскалация, а грузинское правительство само позаботится о своей стране.

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Премьер-министр Грузии призвал украинского президента и политиков "посмотреть на собственную страну", а затем вмешиваться в политическую жизнь Грузии.

"В Украине сложная ситуация. Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в целом на Донбассе, а после захвата Бахмута ситуация, вероятно, еще больше усложнится", – заявил Гарибашвили.

Он также вспомнил обращение Зеленского, в котором глава государства поддержал протестующих. Мол, человек на войне вышел и отреагировал на "деструктивную акцию", которую провели несколько тысяч человек в Грузии.

Это прямое доказательство того, что этот человек причастен, мотивирован, чтобы здесь что-то происходило. Вышел Кличко, вышел Фейгин и какие-то неизвестные лица, украинские политики, Арахамия и какие-то нелепые неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, то есть прямое вмешательство (в политику страны – 24 Канал),

– подчеркнул глава грузинского правительства.

Он добавил, что желает всем удачи, своевременного окончания войны и мира, то есть воссоединения страны.

"Однако сначала позаботьтесь о себе и своей стране, мы будем самостоятельно заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем", – подытожил Гарибашвили.

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