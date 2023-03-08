О акции протеста в Грузии рассказывает 24 Канал. Мы попытались воспроизвести события вечера 7 марта и части ночи 8 марта. Сразу же оговоримся, что время приблизительно с учетом упоминаний определенных событий в СМИ.

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Происшествия 7 марта 16:09. Стало известно, что в Грузии напряжение начало нарастать еще днем 7 марта. Журналисты сообщили, что во время пленарного заседания планируют рассмотреть ряд законопроектов. В частности, и о так называемых иноагентах. Заметим, что подобное уже действует на территории России.

16:21. Депутат от "Народного движения" Хатия Деканоидзе призвала общество объединиться и протестовать против законопроекта.

Мы будем здесь, максимально будем препятствовать принятию этого законопроекта, но все вместе, как никогда раньше – сила в единстве. Мы ждем всех, потому что очень важно, чтобы у них не получилось,

– подчеркнула она.

17:23. Стало известно, что участники акции протеста, которая проходила параллельно вблизи парламента, развернули флаги Грузии и Евросоюза. Они также скандировали: "Рабы" и "Нет российскому закону".

19:04. Из-за акции протеста перекрыли проспект Шота Руставели, где, собственно, и расположен парламент. К ней присоединились как рядовые граждане страны, так и представители политических партий. Они продолжили выступать против законопроекта и отмечали, что он угрожает евроинтеграции Грузии.

19:32. Между тем МВД страны обратилось к организаторам акции. Их просят не допускать призывов к насилию, а также обеспечить все для того, чтобы акция была мирной.

20:23. В первом чтении парламент поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Свои голоса "За" отдали 76 депутатов, а "Против" – 13.

20:26. Практически сразу же возле парламента вспыхнула первая стычка между полицией и участниками акции. Случилось это после призыва лидеров переместиться ко всем трем входам в здание. Правоохранители делали все, чтобы участники акции не могли подойти.



Безоружные грузины мужественно отстаивают свою свободу / Фото из соцсетей

20:34. К территории, расположенной вблизи парламента, подогнали спецназ. Он был замечен на улице Читадзе, где и вспыхнуло противостояние между полицией и участниками акции.

20:42. Известно, что правоохранители использовали слезоточивый газ против участников акции. Кроме того, на территории стоит водомет.

20:54. Правоохранители призвали грузин разойтись. Более того, угрожали им "применением мер, предусмотренных законом, для наведения общественного порядка".

21:00. Стало известно, что спецназ снова использовал слезоточивый газ.

21:06. Между тем, беспокойно и в самом парламенте. У кабинета главы законодательного органа Шалвы Папуашвили собрались политики. Они требуют встреч с ним. В частности, оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлишвили и Саломе Самадашвили.



Грузины развернули флаги Грузии и ЕС / Фото "Радио Свобода"

21:14. В МВД продолжили оправдывать преступные действия. Правоохранители отметили, что акция возле парламента приобрела насильственный характер. Мол, если участники будут опираться, полиция применит пропорциональную силу, в том числе специальные средства. Потом так и случилось.

21:18. Участников акции протеста правоохранители пытались разогнать с помощью водомета.

21:35. Поступила информация о пострадавших в результате использования правоохранителями слезоточивого газа. Им помощь оказывали мобилизованные на место бригады скорой помощи. Тогда же стало известно, что ни один участник акции не госпитализирован.

21:40. Спецназ принялся за активный разгон участников акции. Снова используют водометы.



Людей разгоняют водометами / Фото из соцсетей

21:44. Организаторы акции призвали участников отойти от парламента и собраться на площади Республики.

21:51. Между тем, стало известно, что возле парламента правоохранители задержали нескольких участников акции. В тот момент они продолжали использовать водометы и слезоточивый газ.

22:14. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все запланированные в ООН встречи. Несмотря на свой визит в США, она решила обратиться к населению страны.

Саломе Зурабишвили обратилась к грузинам и всему мировому сообществу.

Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая принадлежит свободной Европе и никто не сможет ее забрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы,

– подчеркнула она.

Президент подчеркнула, что "с первого дня я сказала, что наложу вето, и наложу вето".

Участники акции штурмуют парламент: смотрите видео

22:27. В МВД заявили на то, что пострадали несколько правоохранителей, а также повреждения получила техника и оборудование.

23:04. Стало известно, что возле парламента яйцом бросили в Леван Иоселиане. Участники акции назвали его "рабом". Известно, что оно попало омбудсмену в голову.

23:25. Ситуация вблизи парламента снова стала напряженной. Спецназ продолжил разгонять участников акции с помощью водометов. Они не расходились, хоть их и призывали правоохранители.

Правоохранители разгоняют протестующих: смотрите видео

23:59. Улицу Читадзе спецназ освободил от участников акции протеста. Известно, что правоохранители задержали несколько человек.

Происшествия 8 марта 00:52. На ситуацию отреагировал представитель Госдепа США Нед Прайс. Он осудил подавление протестов и отметил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией. Более того, имеет инструмент, который поможет привлечь к ответственности за нарушение прав человека. Он таким образом намекнул, что на причастных к подавлению протестов могут быть наложены санкции.

Грузины скандируют кричалку о Путине: смотрите видео 18+

01:12. Известно, что участники акции протеста после разгона водометом вернулись под здание парламента.

01:28. Туда же отправился спецназ, чтобы продлить разгон мирных участников акции.

01:38. Спецназ двигался с площади Свободы и боковой улицы возле парламента. Таким образом, пытались окружить участников акции и отогнать их от здания. Для этого в который раз использовали слезоточивый газ и водометы.

01:56. Стало известно, что возле парламента правоохранители задержали еще несколько участников акции протеста.

02:18. Поступила информация, что спецназ полностью занял прилегающую к парламенту территорию.