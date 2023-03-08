О акции протеста в Грузии рассказывает 24 Канал. Мы попытались воспроизвести события вечера 7 марта и части ночи 8 марта. Сразу же оговоримся, что время приблизительно с учетом упоминаний определенных событий в СМИ.

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Мы будем здесь, максимально будем препятствовать принятию этого законопроекта, но все вместе, как никогда раньше – сила в единстве. Мы ждем всех, потому что очень важно, чтобы у них не получилось,
– подчеркнула она.


Безоружные грузины мужественно отстаивают свою свободу / Фото из соцсетей


Грузины развернули флаги Грузии и ЕС / Фото "Радио Свобода"


Людей разгоняют водометами / Фото из соцсетей

Саломе Зурабишвили обратилась к грузинам и всему мировому сообществу.

Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая принадлежит свободной Европе и никто не сможет ее забрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы,
– подчеркнула она.

Президент подчеркнула, что "с первого дня я сказала, что наложу вето, и наложу вето".

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