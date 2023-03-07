Организаторы протеста призвали митингующих переместиться ко всем трем выходам из парламента. Шеренги спецназа не дают этого сделать.

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Что происходит в Грузии

Люди скандируют "русские" и "рабы". Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ. Рядом с парламентом была замечена также водомет.

МВД опубликовало заявление, что акция "приобрела насильственный характер" и что если протестующие будут игнорировать законные требования полиции, к ним "применят пропорциональную силу, как определено законодательством, включая спецсредства".

От полиции раздаются призывы к протестующим разойтись с предупреждениями, что иначе могут применить силу.

Протесты в Тбилиси: смотрите фото

Впоследствии правоохранители задержали возле парламента несколько участников акции. Спецназ применяет водомет с улиц рядом с парламентом в направлении центрального проспекта Руставели. Также сообщают, что правоохранители применили резиновые пули.

Сообщается также, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все запланированные встречи в США.

Зурабишвили поддержала митингующих в Тбилиси, заявив, что она наложит вето на закон об "иноагентах".

"Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая принадлежит в свободной Европе, и никто не сможет ее отобрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы", – сказала Зурабишвили.

Что известно о скандальном законопроекте

Отметим, что парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", повторяющий российское законодательство об "иноагентах".

Два законопроекта с общим условным названием "Об иностранных агентах" были внесены в парламент Грузии 26 февраля. Уже 2 марта парламентские комитеты - по внешним связям и обороне и безопасности - одобрили законопроекты в первом чтении.

Депутаты провластных сил Грузии подчеркивают, что законопроекты об иностранных агентах были разработаны с учетом американского опыта.