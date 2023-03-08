Про акцію протесту у Грузії розповідає 24 Канал. Ми спробували відтворити події вечора 7 березня та частини ночі 8 березня. Відразу ж обмовимося, що час приблизний з урахуванням згадок певних подій у ЗМІ.

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Події 7 березня 16:09. Стало відомо, що у Грузії напруга почала наростати ще вдень 7 березня. Журналісти повідомили, що під час пленарного засідання таки планують розглянути низку законопроєктів. Зокрема, і про так званих іноагентів. Зауважимо, що подібний уже діє на території Росії.

16:21. Депутатка від "Народного руху" Хатія Деканоїдзе закликала суспільство об'єднатися та протестувати проти законопроєкту.

Ми будемо тут, максимально будемо перешкоджати ухваленню цього законопроєкту, але всі разом, як ніколи раніше – сила в єдності. Ми чекаємо всіх, тому що дуже важливо, щоб у них не вийшло,

– підкреслила вона.

17:23. Стало відомо, що учасники акції протесту, яка відбувалася паралельно поблизу парламенту, розгорнули прапори Грузії та Євросоюзу. Вони також скандували: "Раби" та "Ні російському закону".

19:04. Через акцію протесту перекрили проспект Шота Руставелі, де, власне, і розташований парламент. До неї долучилися як звичайні громадяни країни, так і представники політичних партій. Вони продовжили виступати проти законопроєкту та наголошували на тому, що він загрожує євроінтеграції Грузії.

19:32. Тим часом МВС країни звернулося до організаторів акції. Їх просять не допускати закликів до насилля, а також забезпечити все для того, щоб акція була мирною.

20:23. У першому читанні парламент підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Свої голоси "За" віддали 76 депутатів, а "Проти" – 13.

20:26. Практично відразу ж біля парламенту спалахнула перша сутичка між поліцією й учасниками акції. Сталося це після заклику лідерів переміститися до всіх трьох входів у будівлю. Правоохоронці робили все для того, щоб учасники акції не могли підійти.



Беззбройні грузини мужньо відстоюють свою свободу / Фото з соцмереж

20:34. До території, розташованої поблизу парламенту, підігнали спецназ. Його зауважили на вулиці Чітадзе, де і спалахнуло протистояння між поліцією та учасниками акції.

20:42. Відомо, що правоохоронці використали сльозогінний газ проти учасників акції. Крім того, на території стоїть водомет.

20:54. Правоохоронці закликали грузинів розійтися. Ба більше, погрожували їм "застосуванням заходів, передбачених законом, для наведення громадського порядку".

21:00. Стало відомо, що спецназ знову використав сльозогінний газ.

21:06. Тим часом неспокійно й у самому парламенті. Біля кабінету глави законодавчого органу Шалви Папуашвілі зібралися політики. Вони вимагають зустрічі з ним. Зокрема, опозиційні депутати Хатуна Самнідзе, Анна Нацвлішвілі та Саломе Самадашвілі.



Грузини розгорнули прапори Грузії та ЄС / Фото "Радіо Свобода"

21:14. У МВС продовжили виправдовувати злочинні дії. Правоохоронці зауважили, що акція біля парламенту набула насильницького характеру. Мовляв, якщо учасники опиратимуться, то поліція застосує пропорційну силу, в тому числі спеціальні засоби. Згодом так і сталося.

21:18. Учасників акції протесту правоохоронці намагалися розігнати з допомогою водомету.

21:35. Надійшла інформація про постраждалих внаслідок використання правоохоронцями сльозогінного газу. Їм допомогу надавали мобілізовані на місце бригади швидкої допомоги. Тоді ж стало відомо, що жодного учасника акції не госпіталізували.

21:40. Спецназ взявся за активний розгін учасників акції. Знову використовують водомети.



Людей розганяють водометами / Фото з соцмереж

21:44. Тож організатори акції закликали учасників відійти від парламенту та зібратися на площі Республіки.

21:51. Тим часом стало відомо, що біля парламенту правоохоронці затримали кількох учасників акції. На той момент вони продовжували використовувати водомети та сльозогінний газ.

22:14. Тим часом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала всі заплановані в ООН зустрічі. Попри свій візит у США, вона вирішила звернутися до населення країни.

Саломе Зурабішвілі звернулася до грузинів та всієї світової спільноти.

Звертаюся до вас, до тих, хто сьогодні ввечері стоїть на Руставелі, як я стояла сама багато разів. Я поруч із вами, тому що ви представляєте вільну Грузію. Країну, яка належить до вільної Європи і ніхто не зможе її забрати. Цей закон нікому не потрібен, він написаний під диктовку Москви,

– наголосила вона.

Президентка підкреслила, що "з першого дня я сказала, що накладу вето, і накладу вето".

Учасники акції штурмують парламент: дивіться відео

22:27. У МВС заявили на те, що постраждали кілька правоохоронців, а також пошкоджень зазнала техніка й обладнання.

23:04. Стало відомо, що біля парламенту яйцем кинули в Левана Йоселіані. Учасники акції назвали його "рабом". Відомо, що воно влучило омбудсмену в голову.

23:25. Ситуація поблизу парламенту знову стала напруженою. Спецназ продовжив розганяти учасників акції з допомогою водометів. Вони не розходилися, хоч їх і закликали правоохоронці.

Правоохоронці розганяють учасників протесту: дивіться відео

23:59. Вулицю Чітадзе спецназ звільнив від учасників акції протесту. Відомо, що правоохоронці затримали кількох людей.

Події 8 березня 00:52. На ситуацію відреагував речник Держдепу США Нед Прайс. Він засудив придушення протестів і відзначив, що Вашингтон пильно стежить за ситуацією. Ба більше, має інструмент, який допоможе притягнути до відповідальності за порушення прав людини. Він таким чином натякнув, що на причетних до придушення протестів можуть накласти санкції.

Грузини скандують кричалку про Путіна: дивіться відео 18+

01:12. Відомо, що учасники акції протесту, після розгону водометом повернулися під будівлю парламенту.

01:28. Туди ж вирушив спецназ, щоб продовжити розгін мирних учасників акції.

01:38. Спецназ сунув з площі Свободи та бічної вулиці біля парламенту. Таким чином намагалися оточити учасників акції та відігнати їх від будівлі. Для цього вкотре використовували сльозогінний газ і водомети.

01:56. Стало відомо, що біля парламенту правоохоронці затримали ще кількох учасників акції протесту.

02:18. Надійшла інформація, що спецназ повністю зайняв територію, яка прилягає до парламенту.

02:27. У МВС підтвердили, що затримали Зураба Джапарідзе. За даними журналістів, лідера партії "Гірчі – більше свободи" вихопили з натовпу та побили.