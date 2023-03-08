Про акцію протесту у Грузії розповідає 24 Канал. Ми спробували відтворити події вечора 7 березня та частини ночі 8 березня. Відразу ж обмовимося, що час приблизний з урахуванням згадок певних подій у ЗМІ.

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Ми будемо тут, максимально будемо перешкоджати ухваленню цього законопроєкту, але всі разом, як ніколи раніше – сила в єдності. Ми чекаємо всіх, тому що дуже важливо, щоб у них не вийшло,
– підкреслила вона.


Беззбройні грузини мужньо відстоюють свою свободу / Фото з соцмереж


Грузини розгорнули прапори Грузії та ЄС / Фото "Радіо Свобода"


Людей розганяють водометами / Фото з соцмереж

Саломе Зурабішвілі звернулася до грузинів та всієї світової спільноти.

Звертаюся до вас, до тих, хто сьогодні ввечері стоїть на Руставелі, як я стояла сама багато разів. Я поруч із вами, тому що ви представляєте вільну Грузію. Країну, яка належить до вільної Європи і ніхто не зможе її забрати. Цей закон нікому не потрібен, він написаний під диктовку Москви,
– наголосила вона.

Президентка підкреслила, що "з першого дня я сказала, що накладу вето, і накладу вето".

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