У телеграм-каналах поширюють відео, як силовики вихопили лідера партії "Гірчі — більше свободи" та колишнього депутата парламенту Грузії Зураба Джапаридзе.
До теми У Грузії мітингувальники почали штурм парламенту: силовики намагаються розігнати людей
За словами очевидців, його жорстко б'ють. На кадрах справді видно бійку та штовханину.
Силовики вихопили Зураба Джарипадзе: відео
Протести в Грузії: що відомо
Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Він майже повторює російське законодавство про "іноагентів". Ініціативи внесли до парламенту наприкінці лютого, а 2 березня комітети їх схвалили у першому читанні.
Звісно, це обурило людей. Вони вийшли на масштабні мітинги під парламент. Скандували "раби" та "росіяни". Силовики намагались розігнати мітинг: стягнули водомет та застосували сльозогінний газ. Однак протестувальники далі штурмували парламент.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона запевнила, що накладе вето на скандальний законопроєкт про іноагентів, оскільки майбутнє Грузії – в Європі.
До речі, під час протестів звучали і відомі в Україні гасла. Наприклад, скандували "Путін – х*йло" та "русскій корабль, іди на*уй".