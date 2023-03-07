Мітингувальники вже прорвали барикади, які оточували будівлю парламенту. Тепер вони намагаються увірватися в приміщення, повідомляє 24 Канал.

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Силовики намагаються зупинити мітингувальників

Спершу мітингувальники зруйнували усі загорожі, які були довкола парламенту і тепер намагаються увірватися безпосередньо у будівлю. Силовики намагаються максимально цьому протидіяти і використовують проти людей водомети.

Мітингувальники проривають барикади біля парламенту: дивіться відео

Водночас у мережі з'явилися кадри, на яких видно, що поліцейські разом із водометами використовують перцеві спреї.

Силовики використовують перцеві спреї проти мітингувальників: дивіться відео

Тим часом пропагандистські ЗМІ кажуть, що мітингувальники нібито кинули коктейль Молотова у силовиків, а ті його погасили.

Станом на 23:30 грузинський спецназ знову почав спробу силового розгону мітингувальників. За даними місцевих ЗМІ, силовики вже зачистили площу навпроти парламенту, використавши сльозогінний газ.

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Станом на 23:40 за Києвом, силовики, ймовірно, повністю зачистили територію площі Шота Руставелі біля парламенту та відтіснили усіх мітингувальників.

Чому в Грузії спалахнули протести

Грузинський парламент у першому читанні схвалив одіозний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", створений у кращих традиціях російської пропаганди. Фактично повторює російське законодавство про "іноагентів".

Людей обурили такі дії влади. Під парламентом Грузії зібралися сотні людей. Вони скандували "росіяни" та "раби". Поліція застосувала сльозогінний газ.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка зараз перебуває з робочим візитом у США, підтримала мітингувальників та заявила, що накладе вето на ухвалений парламентом закон. Також вона наголосила, що бачить шлях Грузії до ЄС.

До слова, у США відзначають, що ті, хто намагається перешкоджати протестам, можуть потрапити під санкції.