Против проекта выступили 35 депутатов, один поддержал. В общей сложности на сессии присутствовало 112 депутатов. Именно этот шаг был необходим для того, чтобы принятый в первом чтении проект официально был снят с рассмотрения.

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Голосование состоялось, несмотря на то, что парламент должен был не работать в течение недели из-за повреждений в результате протестов.

Закон "об иностранных агентах": что известно

В Грузии хотели принять закон "об иностранных агентах", существенно напоминающий закон, действующий в России. Согласно этому закону, СМИ и общественные организации, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны "иностранными агентами".

Регистрация таких агентов осуществляет прокуратура, а не государственный реестр. Физические лица, нарушающие этот закон, могут быть лишены свободы до пяти лет, а юридические лица – оштрафованы.

Закон был принят 7 марта грузинским парламентом в первом чтении.

Участники собравшегося под парламентом митинга аплодисментами встретили эту новость. Демонстранты находятся у заднего входа в парламент.

В Грузии люди снова вышли на акцию протеста возле парламента. Они держат плакаты "We are Europe!"

Что известно о протестах в Грузии

7 марта в Грузии начались массовые мирные протесты из-за поддержки парламентом законопроекта об "иноагентах", инициированного грузинской партией "Сила народа".

В ночь на 8 марта спецназ разогнал участников акции протеста. Силовики полностью заняли прилегающую к парламенту территорию, применяя водометы и слезоточивый газ. Также произошли задержания. По данным МВД, по состоянию на утро 8 марта задержали 66 человек.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили записала видеообращение в котором поддержала протестующих против законопроекта по выявлению "иностранных агентов". Она пообещала ветировать документ.

После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "откликают" законопроект об "иноагентах".

Также на акции протеста в центре Тбилиси 9 марта начали выдвигать политические требования и вместе с отставкой правительства потребовали проведения досрочных выборов.