Грузинское правительство уже не в первый раз демонстрирует свое нежелание активно помогать Украине в противостоянии с Россией. В то же время, сами грузины выражают украинцам абсолютную поддержку. В который раз они это продемонстрировали на масштабных митингах, которые продолжаются в Тбилиси последние несколько дней. Эти протесты не имеют отношения к войне в Украине, они – против законопроекта об "иноагентах", который повторяет российское законодательство. Следовательно, это еще раз демонстрирует, что у нас с грузинами общий враг – Россия. Однако грузинские власти так не считают.

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В чем причина разногласий во взглядах на российское вторжение в Украину между грузинским народом и их властью – разбирался 24 Канал.

Какая позиция у грузинских властей по войне

После полномасштабного вторжения России в Украину грузинское правительство заняло достаточно неоднозначную позицию. С одной стороны, оно поддержало Украину на международной арене, в частности, на голосованиях по резолюциям Генассамблеи ООН, внедрило международные санкции, а также выделило средства украинцам на закупку промышленных и бытовых генераторов.

В то же время грузинские власти не спешат вводить визы для россиян, массово ринувшихся в Грузию после объявления в России мобилизации.

Кстати. После начала протестов в Тбилиси тысячи россиян, бежавших в эту страну от мобилизации, начали бежать уже из Грузии. Вечером 8 марта на дорогах у границы образовались километровые пробки.

Также Грузия неохотно вводит собственные санкции против России и даже ведет разговоры о возобновлении авиасообщения со страной-агрессором.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объясняет такую позицию тем, что торгово-экономические ограничения не входят в национальные интересы страны, а также регулярно обвиняет украинские власти в попытке втянуть Сакартвело в войну.

Обратите внимание! Несмотря на то, что в большинстве языков мира закрепилось название Грузия – персидский вариант этого названия, сами грузины называют свою страну Сакартвело, то есть страной картвелов. Поэтому эти два названия могут использоваться синонимически.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили / Фото из его фейсбука

Действительно, Россия является важным партнером для грузинского истеблишмента. Только за прошлый год, по данным Национального банка Грузии, россияне перевели в страну около 2 миллиардов долларов, что в десять раз больше, чем аналогичный показатель в 2021 году. К тому же, Международный Валютный Фонд в ноябре прошлого года обнародовал свой прогноз, что в 2022 году валовой внутренний продукт Грузии увеличится на 10%, в том числе благодаря российским миграционным потокам.

Более проукраинскую политику пытается осуществлять президент Грузии Саломе Зурабишвили: она выражает свое несогласие с действиями парламента, осуждает российскую агрессию и поддерживает Вооруженные Силы Украины. Со всем тем, кроме вербальной поддержки Украины, она пока не предприняла никаких значительных шагов, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом.

Справка! Саломе Зурабишвили была избрана в 2018 году как независимый кандидат при поддержке правящей партии "Грузинская мечта". Во втором туре она завоевала 59,5%, что и принесло ей победу на президентских выборах. Своей главной целью считала дипломатическое построение отношений как с европейскими странами, так и с Россией.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили / Фото с ее фейсбука

"Саломе не раз обвиняли в пророссийской позиции, однако с февраля мы видим принципиальные разногласия в позициях правительства и президента", – отметил политолог Михаил Шерешевский.

Глава Грузии довольно часто говорит о том, что у нее нет действенных механизмов влияния на политическую ситуацию в своей стране, ведь фактически страной правит премьер-министр.

В соответствии со статьей 52 Конституции Грузии президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства. Но мы видим, что постоянные склоки и разность взглядов не дают президенту эффективно выполнять свои обязанности,

– сказал политолог.

В противоположность действующей власти более жесткую и активную позицию по осуждению действий российской армии и поддержке Украины занимает оппозиционная коалиция "Сила в единстве", критикующая правительство за пророссийские нарративы.

"Оппозиционные политики выступают с критикой прежде всего пропагандистских штампов, явно заимствованных из кремлевской риторики. Такими штампами были высказывания о "втягивании Западом Грузии в войну и попытке открыть второй фронт", или продвижение сравнения Саакашвили с Владимиром Зеленским, как президентов из-за деятельности которых как будто бы началась война", – заметил Шерешевский.

Геополитический контекст, в котором оказалась Грузия

Грузины одними из первых ощутили на себе российскую агрессию. В 1992 году Абхазская автономная республика, являющаяся суверенной частью Грузии, объявила о своей независимости, чем спровоцировала военные действия между двумя кавказскими народами. Абхазские сепаратисты запросили военную помощь у России, которая, введя свои вооруженные силы, выбила грузин с территории региона.

Справка. В 1994 году между сторонами при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении огня, а также введено около 3 тысяч миротворцев Содружества независимых государств (СНГ), контролировавших 30-километровую зону конфликта.

С тех пор Грузия де-факто не контролирует территорию Абхазской автономной республики, хотя все же имела удачную попытку вернуть контроль над частью региона: в 2006 году власти страны смогли восстановить суверенитет над Кодорским ущельем и удерживали его в течение 2 лет.

В 2008 году вспыхнула российско-грузинская война, повлекшая потерю Грузией территории Южной Осетии, а также начало ее изоляции в геополитическом плане. В то время существенную поддержку Сакартвело оказали такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Польша, Латвия, Литва, Эстония и, конечно же, Украина.

"Фактически ни одна из стран, кроме Украины, не продавала Грузии оружие до 2008 года", – подчеркнул грузинский политолог Гела Васадзе.

Обратите внимание! Большинство государств мира признают Абхазию и Южную Осетию суверенной частью Грузии. Их "независимость" признали только 5 стран: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Грузии. Более того, в 2009 году страны подписали Хартию о стратегическом партнерстве, что помогло Тбилиси обезопасить себя от дальнейшей военной агрессии.



Третий президент Грузии Михеил Саакашвили и 43-й президент США Джордж Буш (младший) / Фото с сайта Белого дома

С началом президентства в США Барака Обамы вектор сотрудничества с Грузией немного сместился. Его администрация поддержала евроатлантические намерения Сакартвело.

"Администрация Обамы четко обозначила красные линии, что нельзя менять власть насильно, но в то же время она давным-давно ввела Грузию в серую зону геополитического влияния", – подчеркнул Гела Васадзе.

Уже в 2012 году создается партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая получает большинство мест в парламенте, а ее глава Бидзина Иванишвили возглавил правительство.

Сам Бидзина Иванишвили является достаточно контраверсионной личностью, ведь еще в 1990-х годах он заработал достаточно большое состояние в России, приобретя денационализированные предприятия, впоследствии получил российское, а также французское гражданство. Это привело к тому, что уже в 2011 году у Иванишвили отобрали грузинский паспорт.

Его политика была направлена на возобновление торговых отношений с Россией, хотя формально он продолжил курс на ЕС и НАТО. Его партия пытается действовать не столь радикально, как их оппозиционеры из коалиции "Сила в единстве", чем и находят поддержку среди населения, травмированного российской агрессией.



Основатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили / Фото sunpress.ge

Они поймали тот момент, что это первая власть в Грузии, при которой не было войны с Россией. И этот нарратив действует на население, ведь здесь сталкиваются рациональные доводы с иррациональным чувством страха,

– подчеркнул Гела Васадзе.

Несмотря на то, что Бидзина Иванишвили официально ушел из политики в 2021 году, это не мешает ему играть роль "серого кардинала" и лоббировать интересы российских олигархов, чтобы они могли обойти санкции стран Запада. Это привело к тому, что Европарламент призвал грузинские власти ввести санкции против экс-премьера, поскольку считает его роль "деструктивной" в евроинтеграции страны.

Поэтому не стоит удивляться, что "Грузинская мечта" подчас продвигает пророссийские нарративы, которые могут влиять на мнение грузинского населения о войне в Украине.

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Поддержка со стороны грузинского народа

Позиция грузин по полномасштабной агрессии в Украине четкая – они поддерживают в этой баталии украинцев. По данным социального опроса, проведенного Национально-демократическим институтом США (NDI) – 54% грузин считают именно Россию виновной в войне в Украине. Уже с 24 февраля в Грузии было открыто 6 пунктов сбора гуманитарной помощи, при школах в Тбилиси и Батуми были введены секторы, где дети могли учиться по украинской программе, а также для украинских беженцев введен бесплатный проезд в общественном транспорте и предоставление всей необходимой медицинской помощи.

Для того чтобы понять поддержку со стороны грузин, не нужно никаких социологических опросов, достаточно посмотреть на количество украинских флагов в Тбилиси в течение этого года, причем это количество не сокращается,

– сказал автор и ведущий канала "Новости Кавказа" Гела Васадзе.

Отдельным проявлением поддержки является желание грузинских добровольцев присоединиться к рядам украинской армии. Еще в 2014 году в составе Вооруженных Сил Украины было основано военное подразделение "Грузинский национальный легион", которое фактически с первых дней войны воевало на всех участках фронта. Легион насчитывает около двух тысяч бойцов, подчиняющихся Генеральному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Бойцы "Грузинского национального легиона" / Фото с фейсбук-страницы подразделения

Справка! С 24 февраля 2022 года в Украине умерли 34 грузинских добровольца.

Еще одной составляющей поддержки украинцев являются многотысячные митинги в крупнейших городах страны: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди. Последнее из таких собраний состоялось к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в столице Сакартвело, где собралось несколько тысяч человек под лозунгом "Это Грузия – Героям слава!"

Постоянные митинги у грузинского народа в поддержку Украины и критика недостаточной поддержки в войне против России – лучшая визуализация мнения народа,

– подчеркнул политолог Михаил Шерешевский.

Несмотря на то, что сейчас у грузин есть свои внутренние проблемы и противостоят открытому авторитаризму со стороны их власти, они все равно продолжают поддержку украинцев. На своих последних митингах в Тбилиси они держали желто-голубые флаги, пели гимн нашего государства, а также скандировали известные во всем мире кричалки о российском президенте. Украинцы, со своей стороны, стоят бок о бок с грузинским народом на всех акциях протеста, поддерживая их стремление к демократическому европейскому будущему.

Почему нет консенсуса между властью и народом

Безусловно, такая разная позиция грузинского народа и их власть имущих влияет на рейтинги власти и формирует определенное недоверие к верхушке в стране, однако, по словам политолога Михаила Шерешевского, часто она не касается перечня социально болезненных тем для общества, а проявляется только в геополитических вопросах и стратегических векторах движения.

"По состоянию на данный момент грузинскому правительству удается удержать рейтинги и не допустить роста влияния оппозиции, лишь иногда, под общественным давлением, уступая в принципиальных вопросах", – подчеркнул эксперт.

В первую очередь, это удается благодаря амбивалентной риторике власти — мы поддержим Украину в этой войне, но сами не хотим стать ее частью. Несмотря на то, что большая часть общества все же упрекает свою власть в том, что это пророссийские нарративы, все равно это оказывает влияние на настроения грузин и их отношение к полномасштабной агрессии со стороны России.

По словам грузинского политолога Гелы Васадзе, в вопросе войны против Украины общество разделилось надвое: первая половина понимает о чем идет речь, а вторая говорит, что она поддерживает Украину, очень ей сочувствует и это и их война, но Грузия очень маленькая страна, поэтому у в случае чего противостоять России ей будет очень сложно, поэтому правительство и парламент все делает правильно.

Достаточно долго наша власть, не верила в то, что Россия не может не победить, а сейчас они не верят в то, что Россия может проиграть, но может и уже проигрывает,

– подытожил эксперт.

Во-вторых, грузинское правительство пытается объяснить своим гражданам преференции в торговых сношениях с Россией, ведь это не только повышает экономику страны, но и является некой страховкой от новой возможной агрессии со стороны Москвы.

Не последнюю роль играют в этом и грузинские медиа, показывающие все ужасы войны, вызванной российской армией, но по-разному комментируя свои сюжеты.

"На самом деле, грузинские медиа, как и общество, поляризованы, поэтому надо понимать, если это провластные каналы, то они показывают ужасы войны с комментариями, что нужно быть осторожными, а другие медиа говорят, что необходимо помочь Украине всем, чем мы можем. Хотя кадры одни и те же", – заметил Гела Васадзе.

Что следует ожидать от Грузии в ближайшее время

Несмотря на сложные отношения между грузинами и их властью, ожидать каких-либо существенных изменений не стоит. Вдобавок, ситуация между Киевом и Тбилиси может обостриться из-за позиции украинской стороны в отношении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Обратите внимание! Михеил Саакашвили был третьим президентом Грузии с 2004 по 2013 годы. В Сакартвело против него возбуждены уголовные дела и он приговорен к заключению. В мае 2019 года Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство, которое у него было с 2015 по 2017 годы, поэтому он подпадает под защиту украинской юрисдикции.



Президент Украины Владимир Зеленский показывает фото экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы / Фото Офис Президента

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"Официальные лица Украины и дальше делают призывы освободить из-под стражи экс-президента Саакашвили и просят передать его на лечение в Украину, но грузинская сторона и дальше игнорирует и отрицает такую возможность", – подчеркнул политолог Михаил Шерешевский.

В этой ситуации мы должны усилить свою борьбу на дипломатическом фронте, к тому же после того, как 1 марта Президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины в Грузии из-за его низкой эффективности, уже вскоре в эту должность официально должен вступить Владимир Лукьянов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в одном из своих интервью сообщил, что назначение нового посла уже на финальной стадии, однако его поездка в Грузию – это вопрос политики, поэтому он ожидает определенных политических сигналов со стороны грузинских властей.

Надеемся, что новоназначенный посол улучшит дипломатические отношения между Украиной и Сакартвело и будет способствовать тому, чтобы грузинское правительство изменило свой вектор геополитического развития и смогло, преодолев все сомнения, полностью встать на сторону цивилизованного мира.