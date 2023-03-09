Грузинский народ вышел на протесты для защиты своей свободы. Протестующие держат украинские флаги. Кроме того, в Тбилиси прозвучал украинский гимн. Владимир Зеленский уже поблагодарил за уважение к Украине и выразил уважение Грузии, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Протестующие в Грузии говорят, что полиция открыла огонь: есть первые ранения
Граждан страны-террористки на протестах тоже вспоминают: выкрикивают "россияне" и "рабы". Беглецы от "пакезитизации" напуганы и делятся паническими сообщениями в соцсетях.
"Душевно" и "по-домашнему" не получилось. Россияне пытаются сделать то, что у них получается лучше всего – убежать. Такой легкости на подъем позавидуют даже крысы. На дорогах в считанные часы образовались километровые пробки.
Кое-кто интересуется: выпустят ли из Грузии российских граждан, уже "заработавших" грузинские долги. Некоторые надеются сбежать из Тбилиси в Батуми маршруткой.
Россияне убегают в панике / Скриншоты из соцсетей
Как выглядит бегство россиян на карте / Скриншот 24 канала
Протесты в Грузии набирают обороты
- Грузинский народ вышел на массовые протесты, чтобы не допустить принятия закона об иноагентах. Его грузинские власти фактически "списали" из российского "закона". Грузины не хотят, чтобы их страна превратилась в Россию.
- Полиция начала разгонять протесты. Сначала применили слезоточивый газ. Затем протестующие заявили, что полицейские открыли огонь. По состоянию на ночь 9 марта известно о нескольких пострадавших.
- Грузинский народ настроен решительно бороться за свою свободу и европейское будущее для страны.