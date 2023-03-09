Грузинский народ вышел на протесты для защиты своей свободы. Протестующие держат украинские флаги. Кроме того, в Тбилиси прозвучал украинский гимн. Владимир Зеленский уже поблагодарил за уважение к Украине и выразил уважение Грузии, информирует 24 Канал.

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Граждан страны-террористки на протестах тоже вспоминают: выкрикивают "россияне" и "рабы". Беглецы от "пакезитизации" напуганы и делятся паническими сообщениями в соцсетях.

"Душевно" и "по-домашнему" не получилось. Россияне пытаются сделать то, что у них получается лучше всего – убежать. Такой легкости на подъем позавидуют даже крысы. На дорогах в считанные часы образовались километровые пробки.

Кое-кто интересуется: выпустят ли из Грузии российских граждан, уже "заработавших" грузинские долги. Некоторые надеются сбежать из Тбилиси в Батуми маршруткой.

Россияне убегают в панике / Скриншоты из соцсетей

Как выглядит бегство россиян на карте / Скриншот 24 канала

Протесты в Грузии набирают обороты