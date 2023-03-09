Грузинський народ вийшов на протести, щоб захистити свою свободу. Протестувальники тримають українські прапори. Окрім того, у Тбілісі прозвучав український гімн. Володимир Зеленський вже подякував за повагу до України та висловив повагу до Грузії, інформує 24 Канал.

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Громадян країни-терористки на протестах теж згадують: вигукують "росіяни" та "раби". Втікачі від "пакезитизації" – налякані й діляться панічними повідомленнями у соцмережах.

"Душевно" та "по-домашнєму" не вийшло. Росіяни намагаються зробити те, що у них виходить найкраще, – втекти. Такій легкості на підйом позаздрять навіть щурі. На дорогах за лічені години утворилися кілометрові корки.

Дехто цікавиться: чи випустять з Грузії російських громадян, які вже "заробили" грузинські борги. Дехто сподівається втекти з Тбілісі до Батумі маршруткою.

Росіяни тікають у паніці / Скриншоти з соцмереж

Як виглядає втеча росіян на карті / Скриншот 24 каналу

Протести у Грузії набирають обертів