Грузинський народ вийшов на протести, щоб захистити свою свободу. Протестувальники тримають українські прапори. Окрім того, у Тбілісі прозвучав український гімн. Володимир Зеленський вже подякував за повагу до України та висловив повагу до Грузії, інформує 24 Канал.
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Громадян країни-терористки на протестах теж згадують: вигукують "росіяни" та "раби". Втікачі від "пакезитизації" – налякані й діляться панічними повідомленнями у соцмережах.
"Душевно" та "по-домашнєму" не вийшло. Росіяни намагаються зробити те, що у них виходить найкраще, – втекти. Такій легкості на підйом позаздрять навіть щурі. На дорогах за лічені години утворилися кілометрові корки.
Дехто цікавиться: чи випустять з Грузії російських громадян, які вже "заробили" грузинські борги. Дехто сподівається втекти з Тбілісі до Батумі маршруткою.
Росіяни тікають у паніці / Скриншоти з соцмереж
Як виглядає втеча росіян на карті / Скриншот 24 каналу
Протести у Грузії набирають обертів
- Грузинський народ вийшов на масові протести, аби не допустити прийняття закону про іноагентів. Його грузинська влада фактично "списала" з російського закону. Грузини не хочуть, щоб їхня країна перетворилася у Росію.
- Поліція почала розганяти протести. Спершу застосували сльозогінний газ. Згодом протестувальники заявили, що поліцейські відкрили вогонь. Станом на ніч 9 березня відомо про декількох постраждалих.
- Грузинський народ налаштований рішуче боротися за свою свободу та європейське майбутнє для країни.